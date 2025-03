BVB-Fans sehen es deutlich – nach dem Länderspiel bestehen keine Zweifel mehr

Das Länderspiel zwischen Italien und Deutschland (1:2) ließ am Donnerstagabend (20. März) keine Zweifel aufkommen. Speziell BVB-Fans werden sich bestätigt fühlen. Aber der Reihe nach.

Am Ende sollten Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Mannschaft jubeln. Durch zwei Kopfballtreffer von Tim Kleindienst und Leon Goretzka gewann die deutsche Elf im legendären San Siro das Viertelfinal-Hinspiel der Nations League mit 2:1 und hat vor dem Rückspiel in Dortmund am Sonntag beste Chancen auf den Einzug ins Halbfinale.

BVB-Star Schlotterbeck eingewechselt

Dabei fing die Partie für das DFB-Team alles andere als berauschend an. In der ersten Halbzeit fehlten der Nagelsmann-Truppe bei eigenem Ballbesitz die zündenden Ideen. Und in der Defensive geriet die deutsche Nationalmannschaft ein ums andere Mal in Schwierigkeiten. Die Folge: Sandro Tonali brachte die Italiener in Führung.

Speziell David Raum hatte auf der linken Abwehrseite im ersten Durchgang große Probleme gegen den quirligen Matteo Politano. Raum war es auch, dem vor dem Gegentreffer ein entscheidender Stellungsfehler unterlief. Und so reagierte Nagelsmann in der Pause und brachte BVB-Star Nico Schlotterbeck für Raum.

Schlotterbeck im DFB-Team stark wie beim BVB

Dieser Wechsel entfaltete seine Wirkung. Schlotterbeck zeigte in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung – und das, obwohl er auf einer für ihn eher ungewohnten Position spielen musste. In Halbzeit zwei kamen die Italiener kaum noch gefährlich vors deutsche Tor – was auch an dem konzentrierten Auftritt des Abwehrchefs von Borussia Dortmund lag.

BVB-Fans wissen es schon lange und konnten es am Donnerstagabend im Länderspiel erneut deutlich sehen, und auch für alle anderen Zuschauer bestanden keine Zweifel mehr: Schlotterbeck hat sich beim BVB in den vergangenen Jahren zu einem der besten deutschen Abwehrspieler entwickelt. Wenn das DFB-Team mit Antonio Rüdiger und Jonathan Tah nicht zwei Innenverteidiger hätte, die ebenfalls seit Jahren auf höchstem Niveau spielen, wäre Schlotterbeck in der Innenverteidigung der deutschen Nationalmannschaft wohl gesetzt.

Nagelsmann baut auf Schlotterbeck

Ein Auftritt wie am Donnerstagabend in Mailand zeigen Julian Nagelsmann einmal mehr, was der Bundestrainer an dem Abwehr-Ass des BVB hat. Und so bleibt Schlotterbeck für das deutsche Team ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur WM 2026.