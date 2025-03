BVB: Schlotterbeck-Alarm! Mehrere Top-Klubs machen Ernst

Nico Schlotterbeck ist einer der ganzen wenigen BVB-Profis, die auch über den Sommer hinaus in jedem Fall bleiben sollen. Der Innenverteidiger soll das Gesicht der Zukunft werden. Schwarz-Gelb würde gerne mit ihm verlängern.

Doch seine konstanten Leistungen haben bereits das Interesse mehrerer Spitzenklubs geweckt. Es wird für Borussia Dortmund immer schwerer, den BVB-Profi zu halten. Droht sein bitterer Abgang?

BVB: Fünf Top-Klubs wollen Schlotterbeck

Während viele Borussen in dieser Saison weit unter ihren Erwartungen bleiben, ist auf Schlotterbeck stets Verlass. Der 25-Jährige ist ein ganz wichtiger Akteur bei Schwarz-Gelb, zudem regelmäßig in der deutschen Nationalmannschaft vertreten. Doch der BVB ihn auch halten, wenn man das internationale Geschäft verpasst?

Laut der „SportBild“ sollen mehr und mehr Klubs ihr Interesse für Schlotterbeck hinterlegt haben. Der FC Liverpool, der FC Arsenal, Newcastle United sowie die spanischen Klubs FC Barcelona und Real Madrid haben den Borussen demnach ganz weit oben auf der Liste. Besonders Liverpool und Real sollen enormes Interesse an Schlotterbeck haben.

Sollten die Westfalen Schlotterbeck tatsächlich verkaufen (müssen), wäre wohl eine Ablöse rund um die 60 Millionen Euro denkbar. Für die genannten Top-Klubs eine Summe, die einfach zu stemmen wäre. Allerdings werden die BVB-Bosse alles dafür tun, um Schlotterbeck zu halten.

Kapitänsbinde als Ass im Ärmel?

Neben einer saftigen Gehaltserhöhung – der BVB soll bereit sein, das Gehalt des 25-Jährigen zu verdoppeln – soll auch ein besonderer Anreiz in Aussicht gestellt werden. Schlotterbeck soll ab der kommenden Saison neuer Kapitän der Borussia werden. Einige Führungsspieler wie Gregor Kobel, Emre Can, Julian Brandt etc. werden den Verein wohl verlassen.

Dann soll Schlotterbeck der neue Leader werden. Diese Vorstellung gefalle dem DFB-Kicker. Schlotterbeck selbst kann sich laut „Sportbild“ wohl trotz der momentanen Krise vorstellen, langfristig beim BVB etwas aufzubauen.