Borussia Dortmund: Star kassiert heftige Kritik von allen Seiten – „Darf nicht passieren“

Nach der 7:1-Champions-League-Gala gegen Celtic Glasgow ist Borussia Dortmund nach der enttäuschenden 1:2-Niederlage bei Union Berlin zurück auf dem Boden der Tatsachen. Die Ernüchterung war nach dieser Partie groß – ähnlich wie die Kritik an dem Auftritt des BVB.

Vor allem defensiv war es teilweise viel zu wenig, um bei den Köpenickern zu bestehen. Schon zur Halbzeit lag Borussia Dortmund mit 0:2 zurück. Nach dem Spiel musste sich besonders Innenverteidiger Nico Schlotterbeck einiges anhören.

Borussia Dortmund: Ex-Profis knöpfen sich Schlotterbeck vor

Schlotterbeck ist spätestens seit dieser Saison ein absoluter Führungsspieler des BVB. Nach den Abgängen von Mats Hummels und Marco Reus soll unter anderem der Defensiv-Akteur diese Lücken füllen und noch mehr vorweg gehen. Allerdings schafft Schlotterbeck es in der noch jungen Spielzeit noch nicht, mit seinen Leistungen voranzugehen.

In Berlin verschuldete er den Elfmeter zum 0:1 aus Sicht des BVB und brachte sein Team so schon nach einer halben Stunde in Bedrängnis. „Er muss wegbleiben“, erklärte Stefan Effenberg zu der Szene. „Er muss vielleicht versuchen, ihn ohne eine aktive Aktion rauszutreiben“, so der Ex-Profi.

++ Borussia Dortmund verkündet es: Ex-BVB-Star vor Hammer-Rückkehr ++

„Er strahlt nicht die Sicherheit aus, die ein Schlotterbeck – und das erwartet man ja eigentlich von ihm – ausstrahlen muss. Fehler sind dazu da, um daraus zu lernen. Das muss er halt. Es darf aber nicht in der Vielzahl vorkommen, in wenigen Wochen eben drei, vier oder fünf Fehler, die dann so entscheidend sind. Das darf einem großen Spieler nicht passieren. Deswegen ist er ja noch kein großer Spieler“, legte der ehemalige Nationalspieler nach.

Schlotterbeck noch auf der Suche nach der Topform

Es steht außer Frage, dass Schlotterbeck in Topform zu den besten Innenverteidigern der Liga gehört. Doch von seiner Topform ist der 24-Jährige ein ganzes Stück entfernt. „Schlotterbeck ist ein herausragender Spieler, aber er braucht noch Führung“, erklärte „Sky“-Reporter Uli Köhler über den BVB-Star.

Weitere News:

Für den Nationalspieler sind das harte Worte und doch wird auch Schlotterbeck selbst wissen, dass er sich in den kommenden Wochen um einiges steigern muss. Nun hat er vorerst die Gelegenheit, sich bei der Nationalmannschaft abzulenken, um dann beim BVB wieder voll anzugreifen.