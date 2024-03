Borussia Dortmund: Nächster Real-Deal? BVB baggert an Mega-Juwel

Zwischen Borussia Dortmund und dem spanischen Rekordmeister Real Madrid gab es in der Vergangenheit schon etliche Deals. Zuletzt wechselte Jude Bellingham für 103 Millionen Euro zum Top-Klub. Aber auch der BVB bekam einige Spieler aus der Hauptstadt Spaniens.

Wird es im Sommer den nächsten Transfer geben? Borussia Dortmund soll nämlich an einem Top-Talent der Madrilenen interessiert sein. Allerdings ist der BVB da nicht allein.

Borussia Dortmund: Nächster Real-Deal?

Wenn es um junge Talente geht, ist Borussia Dortmund meistens ganz vorne auf der Interessenten-Liste dabei. So auch bei Nico Paz von Real Madrid. Der 19-Jährige feierte im vergangenen November 2023 sein Profidebüt für die Königlichen. Aktuell kommt er auf sieben Einsätze, erzielte sogar einen Treffer.

Allerdings hat er im Mittelfeld der Madrilenen, die mit absoluten Top-Stars bespickt ist, derzeit wenig Chancen auf weitere Einsätze. Das bringt den BVB und andere Klubs auf den Plan. Wie der türkische Transfer-Experte Ekrem Konur berichtet, sollen die Dortmunder und der portugiesische Traditionsverein Benfica Lissabon an Paz interessiert sein. Beide Klubs beobachten den Argentinier derzeit ganz genau.

BVB ist an Nico Paz von Real Madrid interessiert. Foto: IMAGO/AFLOSPORT

Die Gerüchte, dass der BVB Paz haben will, sind allerdings nicht ganz neu. Schon im Januar 2023 gab es Berichte aus Spanien, in denen es hieß, dass die Schwarzgelben den Youngster auf dem Zettel haben sollen. Damals galt Paz als Bellingham-Ersatz, der mittlerweile bei Real unter Vertrag steht.

Leihe oder Kauf?

Demnach will Borussia Dortmund das Top-Talent der Königlichen wohl weiter haben. Die Chancen stehen allerdings nicht so gut. In Madrid hat Paz noch einen Vertrag bis 2027. So wie Real außerdem vom Juwel schwärmt, ist ein Verkauf wohl eher unwahrscheinlich. „Er ist ein Spieler für die Zukunft, weil er viel Qualität hat, die ein Spieler der ersten Mannschaft auch braucht. Er hat eine sehr gute Arbeit geleistet und dem Team in einem schwierigen Moment sehr geholfen und auf einem guten Niveau gespielt“, lobte ihn beispielsweise Cheftrainer Carlo Ancelotti.

Was vermutlich infrage kommen könnte, wäre eine Leihe. Bei einem anderen Klub könnte Paz Spielpraxis sammeln und sich für weitere Aufgaben bei Real Madrid beweisen. Mit Reinier und Achraf Hakimi hat Borussia Dortmund bereits in der Vergangenheit zwei Spieler des spanischen Top-Klubs ausgeliehen. Ob Paz bald der Dritte wird?