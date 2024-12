Niclas Füllkrug lässt nach BVB-Abgang tief blicken – „Maximal beschissen“

Nach nur einem Jahr hat Niclas Füllkrug Borussia Dortmund wieder verlassen. Im Sommer wechselte der deutsche Nationalstürmer in die Premiere League zu West Ham United. Doch in London läuft es für den Ex-Dortmunder noch überhaupt nicht.

Jetzt spricht Niclas Füllkrug über seinen BVB-Abgang und über die ersten Monate auf der Insel. Sein Fazit fällt ziemlich deutlich aus. Der Angreifer hat sein Glück definitiv noch nicht gefunden.

Niclas Füllkrug spricht nach England-Wechsel Klartext

Vor dem Sommer hätten wohl nicht viele damit gerechnet, dass Füllkrug Schwarz-Gelb nach nur einem Jahr wieder verlassen wird. Doch das Angebot der „Hammers“ war sowohl für ihn persönlich als auch für den BVB schlichtweg zu lukrativ. Füllkrug selbst wusste jedoch, auf was er sich einlassen würde.

„Ich hab natürlich auch sehr intensive Gespräche geführt zu so einem riskanten Schritt. Weil ich wusste, ich gehe einen Schritt tiefer und ein gewisses Risiko ein, dass ich nächstes Jahr nicht international spiele, vielleicht in dem darauffolgenden Jahr auch nicht und mache einen großen, großen Wechsel“, so der 31-Jährige im Podcast „Copa TS“.

„Darüber war ich mir im Klaren, habe viel mit dem Trainer kommuniziert, viel mit Tim Steidten (Technischer Direktor bei West Ham, Anm. d. Red.) gesprochen, den ich noch aus Bremer Zeiten kenne, wodurch der Kontakt dann auch so intensiv zu Stande gekommen ist“, so der Ex-Borusse weiter.

Füllkrug deutlich: „Ist katastrophal“

Seine ersten Monate in London waren jedoch alles andere als optimal. Füllkrug hatte mit einer komplizierten Verletzung zu kämpfen und fiel zwei Monate aus. „Meine Achillessehne war entzündet und es war total nervig. Ich hatte sowas schonmal, hat sechs Wochen gedauert, jetzt hat es ein bisschen länger gedauert und diese Phase ist katastrophal“, so der Angreifer, der bis dato nur einmal im EFL Cup in der Startelf von West Ham stand.

Doch nicht nur für ihn persönlich, sondern auch für den gesamten Verein war es kein einfacher Start in die Saison. Derzeit steht West Ham mit 19 Punkten aus 16 Partien auf Platz 14 – weit weg von den eigenen Ansprüchen. „Natürlich hatten wir ganz andere Ziele. Es lief auch für mich maximal beschissen, mal ganz deutlich ausgedrückt“, machte er deutlich.

„Ich war drei Monate verletzt und bin noch nicht einmal auf meine Top-Performance gekommen, weil ich auch erst seit eineinhalb Wochen im Training bin“, ergänzte er und machte deutlich, dass er nun auf dem Wege ist, wieder in Topform zu kommen. Zuletzt erzielte er bei der 1:3-Niederlage bei Leicester City seinen ersten Treffer für die Londoner. Weitere sollen in Zukunft folgen.