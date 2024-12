Ex-BVB-Star unter Schock – schlimme Nachricht für Füllkrug-Team

Für Niclas Füllkrug läuft es seit seinem BVB-Abgang zu West Ham United noch nicht rund. Der 31-Jährige kam zu Saisonbeginn lediglich als Joker zum Einsatz, ehe ihn eine Achillessehnenreizung über Monate außer Gefecht setzte.

Mittlerweile ist der deutsche Nationalspieler zurück und konnte jüngst sogar seinen Debüttreffer feiern. Nun erreicht ihn und seine Mannschaft jedoch eine schreckliche Nachricht – für den Ex-BVB-Stürmer ist es ein echter Schock!

BVB: Bangen um Füllkrug-Kollege Antonio

Wie West Ham United am Samstag (7. Dezember) bestätigt hat, war Füllkrugs Sturmkollege Michail Antonio in einem schweren Autounfall verwickelt. Konkrete Details zu dem Vorfall gab es von Vereinsseite nicht, allerdings kündigte man „zu gegebener Zeit ein Update“ an. Laut Augenzeugen mussten Teile des Autos von Antonio weggeschnitten werden, um den West-Ham-Profi aus seinem Ferrari zu befreien.

Der 34-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie der Londoner Premier-League-Klub bestätigt: „Michail ist bei Bewusstsein und kommuniziert und wird derzeit in einem Krankenhaus im Zentrum Londons engmaschig überwacht“. Demnach sei Antonio in einem „stabilen Zustand“.

Nicht Antonios erster Autounfall

Wie der „Mirror“ berichtet, ist es nicht das erste Mal, dass Antonio in einen Autounfall verwickelt war. Bereits im Dezember 2019 krachte er als Schneemann verkleidet mit seinem Auto in einen Vorgarten. Der Vorfall belastete den jamaikanischen Nationalspieler zu dieser Zeit finanziell stark.

Für Niclas Füllkrug und Teamkollegen wird das kommende Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers (9. Dezember) nun zur emotionalen Mammutaufgabe. Mit einem Heimsieg würde man sich nicht nur ein dickes Polster auf die Abstiegsplätze verschaffen, sondern auch ein klares Signal an Michail Antonio setzen.