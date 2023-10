Borussia Dortmund: Konkurrenz aus der eigenen Familie! BVB-Star staunt nicht schlecht

Er kam zu Borussia Dortmund, um die Fans mit seinen Toren zu verzücken. In den letzten beiden Spielen deutete er an, wohin das führen kann. Niclas Füllkrug (30) betrieb zuletzt ordentlich Eigenwerbung für sich.

Das Torjäger-Gen liegt offenbar in der Familie. Denn in Sachen Torquote wird Füllkrug von einer engen Verwandten sogar komplett in den Schatten gestellt: seiner Schwester. Um an sie ran zu kommen, muss der Stürmer von Borussia Dortmund ordentlich zulegen.

Borussia Dortmund: Füllkrug kommt ins Rollen

In den letzten beiden Spielen bewies Füllkrug eindrucksvoll, weshalb der BVB ihn kurz vor Ende des Transferfensters noch aus Bremen holte. Während sich Sebastien Haller in der Krise befindet und Youssoufa Moukoko wenig Chancen bekommt, hat sich der Neuzugang als Stürmer Nummer 1 etabliert.

Der Lohn folgte schließlich gegen die TSG Hoffenheim, als Füllkrug seinen ersten BVB-Treffer erzielen konnte. Auch eine Woche später gegen Union Berlin erzielte ein Tor, leitete abermals den Sieg für Borussia Dortmund ein (hier alle Infos). Er scheint völlig angekommen.

Unfassbare Quote von Füllkrug-Schwester

Über zwei Treffer in zwei Spielen kann Füllkrug-Schwester Anna-Lena (26) allerdings nur müde lächeln. Wie ihr berühmter Bruder spielt auch sie Fußball – und zwar für Hannover 96 in der Regionalliga Nord.

Anna-Lena Füllkrug im roten Trikot von Hannover 96. Foto: IMAGO/Lobeca

Dort trifft sie nach Belieben. Ihre unglaubliche Quote: zwölf Tore in gerade mal sechs Spielen. Damit tut sie sich als frühere Bewerberin für die Ligen-übergreifende Torjägerkanone hervor. Ob sich der BVB-Profi angesichts dieser Quote schon den einen oder anderen Spruch anhören musste?

Borussia Dortmund: Füllkrug auf Reisen

Vorerst müssen die Geschwister ohnehin auf direkten Kontakt verzichten. Denn Niclas ist in der kommenden Woche auf großer USA-Reise mit der Nationalmannschaft. Er schaffte es ins Aufgebot von Julian Nagelsmann.

Dort trifft der Stürmer von Borussia Dortmund mit seinen Kollegen zunächst auf die USA und anschließend auf die mexikanische Auswahl.