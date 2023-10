Borussia Dortmund: Fans feiern Neuzugang nach viertem Sieg in Serie – „Richtig geiler Typ“

Die negativen Stimmen bei der Verpflichtung von Niclas Füllkrug waren nicht gerade leise. Viele Anhänger von Borussia Dortmund haben nicht verstanden, warum die Verantwortlichen noch einen Stürmer holen statt die Defensive zu verstärken.

Doch nach einigen Wochen im Dress von Borussia Dortmund hat sich diese Meinung grundlegend geändert. Füllkrug hat sich nicht nur in in die Startelf von Edin Terzic, sondern auch in die Herzen der Fans gespielt.

Borussia Dortmund: „Tut uns auf und neben dem Platz enorm gut“

In der letzten Saison sorgte er noch bei Werder Bremen für Furore und holte sich letztlich die Torjägerkanone. Trotzdem stellten viele seine Qualitäten in Bezug auf den BVB in Frage. Nach sechs Pflichtspielen straft er seinen Kritikern Lügen. Er ackert, läuft, kämpft, ist dazu auch noch torgefährlich und ein echter Mehrwert für den Verein.

„Er tut uns auf und neben dem Platz enorm gut“, erklärte Geschäftsführer Carsten Cramer im Interview mit „Sky“. So liefert er nicht nur auf dem Platz ab, auch in den Interviews und den Medienrunden präsentiert der Stürmer sich sehr mannschaftsdienlich – nach wenigen Wochen bei Schwarz-Gelb identifiziert der 30-Jährige sich schon vollkommen mit dem Klub.

Das honorieren die Fans, die den Neuzugang schon jetzt ins Herz geschlossen haben. „Fülle ist ja echt ein richtig geiler Typ“, „seine Leistungen werden immer besser“ und „Da haben wir ja echt nen geilen Stürmer geholt“, heißt es in den sozialen Netzwerken.

Fans feiern intelligente Szene von Füllkrug

Vor allem eine Szene ließ die BVB-Fans ausflippen. Vor dem 3:2 von Julian Brandt zeigte Füllkrug Vorbereiter Marco Reus an, dass der Torschütze auf der anderen Seite komplett frei ist. Reus war schon auf dem Weg zum linken Flügel, wollte den Ball weiter zu Füllkrug spiele, doch der Stürmer signalisierte schnell, dass die Option über Brandt deutlich besser sei.

Reus folgte der Anweisung seines Teamkollegen, spielte zu Brandt und bereitete so die wichtige Führung vor. „Für diese Szene sollte er eigentlich auch ein Assist bekommen“, schrieb ein BVB-Fan.