BVB – Stuttgart: Strittige Szene macht Fans fassungslos – „Einfach peinlich“

Das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart war für den BVB ein ganz besonderes! Das Westfalenstadion feierte unter der Woche 50-jähriges Jubiläum. Dementsprechend wurde die schwarz-gelbe Heimspielstätte im Spiel BVB – Stuttgart gebührend gewürdigt und gefeiert.

Die Partie BVB – Stuttgart war von Beginn an munter und hatte schon nach wenigen Minuten den ersten großen Aufreger. Dortmund-Angreifer Karim Adeyemi kam im Strafraum zum Fallen. Elfmeter oder Schwalbe? Die Fans waren sich da nicht so wirklich einig.

BVB – Stuttgart: Adeyemi-Schwalbe oder nicht gegebener Elfmeter?

In der fünften Minute dribbelt der pfeilschnelle Adeyemi auf Neu-Nationalspieler und VfB-Verteidiger Maximilian Mittelstädt zu. Der Dortmunder kommt ins Fallen und reklamiert direkt. Auch seine Teamkollegen und das gesamte Stadion fordern lautstark den frühen Elfmeterpfiff. Doch Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck entschied sich in Ansprache mit dem Video-Schiedsrichter gegen das Foul.

In der Tat gibt es am Knie von Adeyemi eine Berührung, die von Mittelstädt ausgeht. Allerdings ist Adeyemi schon vor dieser Berührung auf dem Weg nach unten und gerät schon vorher ins Fallen – eine strittige Entscheidung.

Einige BVB-Fans waren in den sozialen Medien der gleichen Meinung wie Adeyemi und Co. „Mittelstädt trifft ihn am Knie, das muss Elfmeter sein“, schreibt ein Fan auf „X“. „Adeyemi bekommt nur wegen seiner Schwalben in der Vergangenheit hier keinen Elfmeter“, betont ein anderer.

„Irgendwann reicht es auch mal“

Jedoch sind einige Fans auch anderer Meinung. Diese sind von den Schwalben ihres Spielers genervt. „Klar war da ein Kontakt, aber fällt einfach zu schnell. Dann brauch man sich nicht wundern, wieso er nie Elfmeter bekommt“, betont ein BVB-Anhänger.

„Die nächste Szene, in der Adeyemi einfach eine schlechte Figur abgibt, das ist einfach peinlich“, stellt ein „X“-User heraus. Auch die BVB-Fans sind sich in der Beurteilung der Szene uneins. Fakt ist: Adeyemi hat in dieser Aktion – wie schon in der Vergangenheit des Öfteren – keinen Elfmeter bekommen.