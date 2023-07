Borussia Dortmund: Nächster Verletzungsschock – DIESER Plan der BVB-Bosse ist nun in Gefahr

Borussia Dortmund hat auch das zweite Testspiel im Rahmen der USA-Tour erfolgreich bestritten. Schwarz-Gelb gewann gegen Manchester United mit 3:2 und überzeugt erneut mit einer guten Leistung. Doch wie schon im ersten Test gegen San Diego Loyal hat der Sieg gegen United erneut einen bitteren Beigeschmack.

Denn schon wieder musste ein Spieler von Borussia Dortmund verletzt ausgewechselt werden. Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung fasste Thomas Meunier sich an den Oberschenkel und winkte direkt ab. Nach Nico Schlotterbeck und Jullien Duranville verletzte sich nun schon der dritte Spieler während der USA-Reise.

Borussia Dortmund: Meunier verletzt ausgewechselt

Das Verletzungspech beim BVB reißt einfach nicht ab. Beim 3:2-Testspielerfolg gegen den englischen Rekordmeister musste Borussen-Verteidiger Thomas Meunier verletzt ausgewechselt werden. Der Belgier verletzte sich vier Minuten nach der Einwechslung bei einem Sprint.

Unsere Bundesliga-Tippspiele für die 1. und 2. Bundesliga starten! Jetzt kostenlos teilnehmen und jeden Spieltag tolle Preise gewinnen. Die besten Tipper der Saison erwarten eine 5-tägige Urlaubsreise im Wert von 2.500 Euro und noch vieles mehr!

Es war nahezu die erste Aktion von ihm und sollte dann auch die letzte des Spiels bleiben. Meunier ging gegen United-Star Marcus Rashford in einen Sprint und fasste sich direkt an den Oberschenkel. Mit einbandagiertem Oberschenkel verließ der Belgier also nur wenige Minuten nachdem er in die Partie kam den Rasen wieder.

++ Borussia Dortmund: Nach öffentlicher Kritik – BVB-Star rechnet ab! ++

Eine genaue Diagnose soll in den kommenden Stunden folgen, jedoch scheint es wohl erneut eine muskuläre Problematik zu sein. Die Liste der Verletzten wächst beim BVB schon vor dem Saisonstart an. Neben Schlotterbeck, Duranville, Mateu Morey, Giovanni Reyna und Jamie Bynoe-Gittens ist mit Meunier nun schon Spieler Nummer sechs verletzt.

BVB-Abgang auf der Kippe?

Besonders bitter bei Meunier ist die aktuelle Situation beim BVB. Schwarz-Gelb möchte den Belgier unbedingt loswerden. Trotz der Einsätze in den Testspielen plant man bei den Westfalen schlicht weg nicht mehr mit ihm, dazu bekommt Meunier ein Mega-Gehalt, das man einsparen möchte. Vor wenigen Wochen wurde ein Abgang bereits etwas heißer, die Gerüchte kühlten nach einem Dementi von Meunier selbst jedoch wieder schnell ab.

Weitere News:

Je nach Diagnose könnte Meunier nun in den kommenden Wochen verletzungsbedingt ausfallen. Mögliche Interessenten könnten durch die erneuten Probleme und die ohnehin schon lange Verletzungshistorie abgeschreckt werden. Dazu kann sich Meunier in den kommenden Tagen – unter anderem im Testspiel gegen den FC Chelsea – wohl nicht empfehlen. Der Abgangsplan um den Belgier steht somit etwas auf der Kippe.