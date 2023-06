Borussia Dortmund: Sorge um Star – fehlt ER, wenn die Mannschaft wieder auf dem Platz steht?

Borussia Dortmund und das Verletzungspech – es bleibt wohl eine Neverending-Story. Schon während der Saison musste BVB-Coach Edin Terzic immer wieder auf wichtige Spieler verzichten und sowohl den Kader als auch die Startelf verändern. Auch nach Saisonende scheinen die Verletzungssorgen nicht abzureißen.

Youngster Karim Adeyemi verletzte sich am letzten Spieltag gegen den FSV Mainz. Zunächst dachte man, dass es lediglich eine kleine Blessur ist. Doch nun stellt sich heraus, dass die Verletzung schwerer ist als angenommen. Adeyemi könnte Borussia Dortmund sogar bis zum Vorbereitungsstart fehlen.

Borussia Dortmund: Muskelfaserriss bei Adeyemi?

Der letzte Spieltag wird im Nachgang noch bitterer als er ohnehin schon ist. Neben dem dramatischen Meister-K.o. droht nun auch ein längerer Ausfall von Leistungsträger Karim Adeyemi. Der deutsche Nationalspieler verletzte sich in der ersten Halbzeit gegen Mainz und musste schon in der 40. Minute ausgewechselt werden. Man hoffte, dass es nur eine Zerrung oder Ähnliches ist.

Wie sich jetzt aber herausstellte, sind doch die Muskelstrukturen betroffen. Laut dem „Kicker“ ist sogar von einem Muskelfaserriss die Rede. Das habe eine von Mannschaftsarzt Dr. Markus Braun durchgeführte Untersuchung im Dortmunder Knappschaftskrankenhaus ergeben. Wie lange Adeyemi genau ausfallen wird, ist noch nicht bekannt. Derzeit sieht es allerdings so aus, als könnte Adeyemi sogar den Start der Sommervorbereitung verpassen.

++ Borussia Dortmund: Nachfolger gefunden! BVB besetzt wichtigen Posten nach ++

Dieser ist für Anfang Juli datiert. So bleiben nur noch knapp drei Wochen, um wieder richtig fit zu werden. Für den 21-Jährigen wäre das besonders bitter. Der Angreifer entwickelte sich im Laufe der Rückrunde zum Leistungsträger und Erfolgsgaranten. In der Rückrunde konnte er ganze zehn Torbeteiligungen beitragen. Auf und abseits des Platzes überzeugte er auf ganzer Linie.

Nicht die erste Verletzung

Für Adeyemi ist diese Verletzung ein weiterer Rückschlag. Beim 4:1-Sieg gegen Hertha BSC Ende Februar zog er sich ebenfalls einen Muskelfaserriss zu. Nachdem der BVB zunächst eine Ausfallzeit von rund drei Wochen ankündigte, fehlte er dem Team von Trainer Edin Terzic letztlich für sechs Wochen. Die Ausfallzeit fiel genau in die entscheidende Saisonphase, in der unter anderem das Derby beim FC Schalke 04 (2:2) sowie das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale beim FC Chelsea (0:2) auf dem Programm standen.

Mehr News:

Wenn Adeyemi erneut so lange ausfällt, werden die ersten Wochen der neuen Saison ohne den Angreifer stattfinden. So müsst sich der Youngster wohl danach ins Team kämpfen müssen. Eine Nachricht, die das Saisonfinale noch schmerzlicher machen. Nach seiner Verletzung wird der 21-Jährige wohl alles dafür tun, um in der kommenden Spielzeit einen besseren Ausgang zu erreichen.