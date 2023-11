Borussia Dortmund: War’s das? Abgang von BVB-Talent droht

Borussia Dortmund ist wie kaum ein zweiter Verein dafür bekannt, junge Spieler zu entwickeln und zu Stars zu machen. Viele junge Talente bekommen vor allem in den Vorbereitungen die Chance, sich bei den Profis zu beweisen. Jedoch schafften es in den vergangenen Jahren nicht allzu viele Akteure, sich auch dort zu behaupten.

Einer dieser Kandidaten ist sicherlich Antonios Papadopoulos. Der gebürtige Stuttgarter kam 2021 vom VfR Aalen ins Ruhrgebiet. Seine große Hoffnung: Durch starke Leistungen in der zweiten Mannschaft langfristig auch für die Profis von Borussia Dortmund interessant zu werden. Jedoch steht der Defensiv-Akteur nun schon wieder vor einem Abgang.

Borussia Dortmund: Papadopoulos vor Abgang

Vor ein paar Monaten schien es, als könnte Papadopoulos in dieser Saison den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Seit zweieinhalb Jahren spielt der Innenverteidiger bei Schwarz-Gelb. Sowohl in der letzten als auch in dieser Saison durfte er jeweils die Vorbereitung bei dem Team von Edin Terzic mitmachen.

In der vergangenen Saison kam er hin und wieder mal zu einem Einsatz bei den Profis, er sammelte sogar wenige Minuten in der Champions League. Viele Fans rechneten fest mit ihm. Doch wirklich durchsetzen konnte er sich kaum. Nun könnten sich die Wege von Schwarz-Gelb und Papadopoulos nach knapp drei Jahren wieder trennen.

Wie der „Kicker“ berichtet, plant der 24-Jährige, den Verein spätestens im Sommer zu verlassen. Nach der Saison endet sein Vertrag beim BVB – eine Verlängerung ist für ihn wohl ausgeschlossen. Die Tür zur ersten Mannschaft sei so gut wie zu – und das, obwohl der BVB große Defensiv-Sorgen hat. Ein klares Zeichen Richtung Papadopoulos.

Keine Chance trotz Defensiv-Not

Nach einigen Kurzeinsätzen in der vergangenen Saison absolvierte Papadopoulos auch in dieser Saison die Sommervorbereitung. Er durfte unter anderem mit auf die USA-Tour und konnte sich in den Testspielen präsentieren. Nachdem der BVB in der Defensive nicht mehr nachgelegt hatte und lediglich mit drei Innenverteidigern in die Saison gegangen war, setzten viele BVB-Fans auf Papadopoulos. Doch eine Chance bekam er bislang noch nicht.

Er stand nur in der ersten DFB-Pokal-Runde bei Schott Mainz im Kader – zu einem Einsatz kam es allerdings nicht. Seither ist er wieder fester Bestandteil der U23 des BVB. Doch auch dort fehlte er in einigen Spielen. So scheint es, als würde er spätestens im Sommer sein Glück bei einem anderen Verein suchen wollen.