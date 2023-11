Borussia Dortmund: Füllkrug erteilt Fan deutliche Trikot-Abfuhr – der Grund ist emotional

Im Laufe der letzten Jahre ist es in den Fußballstadien Gang und Gäbe: Immer wieder sind Fans mit großen Plakaten zu sehen, die sich um ein Trikot des großen Idols bemühen. Auch bei Borussia Dortmund kommt das immer wieder vor – zuletzt gegen Newcastle United (2:0).

Nach dem enorm wichtigen Champions League-Erfolg gegen Newcastle United hatte ein Fan den großen Wunsch, das Trikot von Niclas Füllkrug zu ergattern. Doch der Stürmer von Borussia Dortmund sagte dem Anhänger ab – aus einem bestimmten Grund.

Borussia Dortmund: Erstes CL-Tor der Karriere

Für BVB-Angreifer Füllkrug war der 2:0-Heimerfolg gegen die Magpies ein ganz besonderer Abend. So schoss er mit seinem Tor nicht nur den BVB in Front und so sein Team näher an das Überwinter in der Champions League. Mit dem zwischenzeitlichen 1:0 schoss er auch das erste Königsklassentor seiner Karriere. In Paris feierte er am ersten Spieltag der Gruppenphase sein CL-Debüt, nun folgte das Debüt-Tor.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Aus diesem Grund konnte und wollte Füllkrug an diesem Abend auch den Trikotwunsch des Fans nicht erfüllen. Auf einem Video, das in den sozialen Netzwerken zu sehen ist, erklärte der Angreifer, dass er nur das eine Match-Trikot habe. Und da er mit diesem Trikot sein erstes Tor in der Königsklasse erzielte, wollte er es für sich behalten. Ein Grund, den auch der Fan sofort verstehen konnte.

++ Borussia Dortmund muss handeln: Star soll für Problem-Position kommen ++

Füllkrug gilt als ein sehr fannaher Profi, der sich stets viel Zeit für seine Anhänger nimmt. Das zeigt auch dieses Beispiel. Denn um den Fan etwas zu trösten, versprach Füllkrug, das nächste Trikot an den Fan abzugeben.

Auf dem Weg zum Fan-Liebling?

Nach der Verkündung seines Wechsels hagelte es große Kritik an diesem Transfer. Viele BVB-Fans konnten nicht verstehen, dass man noch einen Stoßstürmer, obwohl man mit Haller und Moukoko schon zwei Angreifer im Kader hatte. Doch letztlich erwies sich dieser Transfer als goldrichtig. Denn Füllkrug avancierte nicht nur rasch zur Stammkraft, sondern identifiziert sich auch vollends mit dem Verein.

Weitere News:

Das wissen die Anhänger zu schätzen. Füllkrug bekommt immer mehr Support und entwickelt sich langsam aber sicher zu einem echten Fan-Liebling. Aktionen wie dem Trikot-Versprechen dürften zu diesem Status beitragen.