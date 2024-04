Borussia Dortmund: Entscheidung gefallen! Großer Jubel beim BVB

Während die Profis von Borussia Dortmund derzeit in der Champions League um das Halbfinale und in der Bundesliga um die Qualifikation zur Königsklasse kämpfen, räumt die Jugend des BVB einmal mehr Titel ab.

Die U19 von Borussia Dortmund ist bereits jetzt Westdeutscher Meister. Das Team von Mike Tullberg profitiert von einer Niederlage der Konkurrenz. Damit hat man sich auch endgültig für die Endrunde zur deutschen Meisterschaft qualifiziert.

Borussia Dortmund: U19 sichert sich Westdeutsche Meisterschaft

Damit hat wohl wirklich niemand gerechnet! Die U19 von Bayer Leverkusen verliert überraschend beim abgeschlagenen Schlusslicht aus Verl mit 1:2. Dabei führte die Bayer-Elf bis spät in der Schlussphase. Verl kam erst in der 87. Minute zum Ausgleich, ehe in der vierten Minute der Nachspielzeit noch der furiose Siegtreffer gelang.

Mit den beiden Last-Minute-Toren hat Verl den BVB zum Westdeutschen Meister gemacht. Die Tullberg-Mannschaft liegt nun mit 16 Punkten vor Bayer und kann in den verbleibenden fünf Partien nicht mehr eingeholt werden. Es ist der dritte Westdeutsche Meisterschaftstitel in Folge – eine weitere Machtdemonstration!

U19-Coach Tullberg schaute am Dienstag (9. April) das Champions-League-Spiel der Profis und bekam so erst gar nichts von der Meisterschaft mit. „Wir saßen mit unserem Trainerteam bei mir zu Hause, haben das Champions-League-Spiel des BVB bei Atletico geschaut und uns gar nicht auf Leverkusen konzentriert. Dann bekam ich einen Anruf, dass wir Meister sind. Daraufhin haben wir dann angestoßen“, verriet der Erfolgscoach gegenüber den „Ruhr Nachrichten“.

Halbfinale wohl gegen Hertha-Nachwuchs

Bei den Feierlichkeiten wird es allerdings nicht bleiben. Tullberg kündigte an, dass man nach dem Spiel gegen Düsseldorf (Samstag, 13. April, 11 Uhr) sowohl in einem Restaurant als auch in Dortmund selbst feiern werde. „Wenn man frühzeitig Meister wird, darf man auch feiern. Wenn man es nur ein paar Tage vorher schafft, dann wäre es wegen der Endrunde nicht gegangen“, so der BVB-U19-Coach.

Das Halbfinale wird am 15. Mai gespielt. Der Gegner des BVB steht noch nicht fest, allerdings deutet einiges auf Hertha BSC Berlin hin. Die Hauptstädter liegen in der Staffel Nord/Nordost mit fünf Punkten Vorsprung vor dem VfL Wolfsburg – allerdings werden diese beiden Team noch aufeinander treffen. Der BVB kann sich diesen Kampf dann mit Gelassenheit anschauen.