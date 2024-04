Borussia Dortmund: Ausgerechnet Leverkusen! Grätscht Bayer nun bei IHM dazwischen?

Für die Fans von Borussia Dortmund ist es keine einfache Saison. Die schwankenden Leistungen, das drohende Champions-League-Aus und der mögliche 5. Platz in der Bundesliga, der „nur“ die Teilnahme an der Europa League bedeuten würde. Da schaut man schon mal neidisch zur Konkurrenz nach Bayer Leverkusen hin.

Bei der „Werkself“ läuft es in dieser Spielzeit mehr als nur perfekt. Während Borussia Dortmund jahrelang auf den Bundesliga-Titel wartet, könnte bei den Leverkusenern schon gegen Bremen der vorzeitige Gewinn erfolgen. Als wäre das für den BVB nicht schon bitter genug anzuschauen, könnte Bayer auch auf dem Transfermarkt die Dortmunder ärgern.

Borussia Dortmund schaut genau hin

Wenn die Saison endet, wird sich im Kader von Borussia Dortmund viel ändern. Einige Spieler werden den Verein verlassen, zahlreiche neue Spieler werden folgen. Die BVB-Bosse haben auch schon einige Namen auf der Transferliste, die sich ab dem Sommer dem Revierklub anschließen sollen.

Einer davon soll Bilal El Khannouss vom KRC Genk sein, berichten belgische Zeitungen wie „Het Laatste Nieuws“. Aber der BVB ist da nicht allein. Auch Bayer Leverkusen ist nun im Rennen um den Marokkaner eingestiegen. Der 19-jährige Mittelfeldspieler sorgte in der laufenden Saison mit drei Toren und acht Vorlagen schon für Aufsehen. Zudem glänzt er auch bei der marokkanischen Nationalmannschaft.

Vor allem Bayer-Coach Xabi Alonso soll ein großer Fan des Top-Talents sein. Der Spanier könnte vermutlich auch ein Vorteil im Transferpoker um El Khannouss sein. Schließlich war er selbst einer der besten Spieler und lässt nun als Trainer ansehnlichen Fußball spielen.

Schnappt Leverkusen dem BVB einen Wunschspieler weg?

Für Borussia Dortmund sind das keine guten Nachrichten. Aber ob die Schwarzgelben auch so viel Geld auf den Tisch legen würden? Die Rede soll von rund 35 Millionen Euro sein. Diese Summe dürfte mit weiteren Interessenten immer weiter in die Höhe steigen. Neben dem BVB und Leverkusen soll auch RB Leipzig im Gespräch sein.

Wie kann Dortmund einen Klub wie Leverkusen ausstechen, der vor der Meisterschaft steht, in der Europa League weiterhin vertreten ist und im DFB-Pokal-Finale steht? In erster Linie wäre sicherlich die Teilnahme an der Champions League für viele künftige Transfers attraktiv. Auch El Khannouss würde gerne dort spielen.

Doch der BVB muss zittern. Sechs Spieltage vor dem Ende sind die Dortmunder punktgleich mit RB Leipzig, haben aber die schlechte Tordifferenz und stehen auf dem 5. Tabellenplatz. Das wäre nur die Europa League.