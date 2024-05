Borussia Dortmund: TV-Kommentator ringt mit der Fassung – tragische Nachricht überschattet BVB-Sieg

Für alle Schwarz-Gelben war das Halbfinal-Hinspiel (1:0) von Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain ein echtes Fußballfest. Nach dem knappen Sieg darf der BVB weiter vom Finale und dem ganz großen Coup träumen.

Auf dieses Spiel dürften sich weit über die Grenzen Dortmunds hinaus Millionen Menschen gefreut haben. Doch beim US-amerikanischen Sportsender TUDN schlug die Vorfreude auf das Halbfinale von Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain kurz vor Anpfiff in pures Entsetzen um.

Borussia Dortmund: TV-Kommentator gedenkt geschätztem Kollegen

Der spanischsprachige Kanal, der sowohl in den USA als auch in Mexiko sendet, hält in den Vereinigten Staaten die TV-Rechte für die Champions League. Dementsprechend übertrug TUDN auch das Halbfinal-Hinspiel zwischen dem BVB und PSG live. Doch im Vorlauf der Sendung wurden die Beteiligten von einer tragischen Nachricht geschockt.

Nur wenige Minuten vor Spielbeginn unterbrach Moderator Alejandro Berry die Vorberichte und informierte darüber, dass in Paco Villa einer der populärsten Kommentatoren Mexikos im Alter von nur 54 Jahren gestorben war. Der TV-Star war den Folgen einer Krebskrankheit erlegen.

++ Füllkrug lässt Borussia Dortmund gegen PSG beben – doch ER ist der gefeierte Held ++

Geschockt nahm auch Kommentatoren-Kollege José Luis López Salido die Nachricht vom Tod seines guten Freundes auf. Der 50-Jährige saß bei dem CL-Kracher vor dem Mikrofon und führte durch die Partie. Doch immer wieder fehlten ihm die Worte.

Auch dessen Co-Kommentatoren waren sichtlich angefasst. Marc Crosas (früher FC Barcelona und Celtic Glasgow) und Iván Zamorano (einst bei Real Madrid und Inter Mailand) konnten ihre Tränen während des Spiels nicht zurückhalten, schluchzten bei der Übertragung hörbar – ein trauriger Moment, der den großen Champions League-Abend komplett überschattete.

„Wünsche mir, dass Real Madrid die Champions League gewinnt“

Nach den ersten Minuten des BVB-Spiels verstummte Lopez Salido und kündigte eine Schweigeminute zu Ehren von Paco Villa an. „Mit dieser Schweigeminute widmen wir diese Übertragung unserem geliebten Paco Villa“, erklärte er knapp sieben Minuten.

„Sie wissen gar nicht, wie sehr ich will, dass Real Madrid die Champions League gewinnt, Cruz Azul die Meisterschaft und die Dallas Cowboys den Superbowl im kommenden Jahr gewinnen“, betonte Lopez Salido mit Blick auf die Lieblingsvereine seines verstorbenen Freundes.

Weitere News:

Bis zuletzt hatte Villa noch wie gewohnt für TUDN gearbeitet und Spiele der Champions League sowie der mexikanischen Liga MX kommentiert. Entsprechend erschüttert zeigte sich der Sender über seinen – trotz schwerer Krankheit – plötzlichen Tod.