Borussia Dortmund: Verwirrung um neues Trikot – läuft der BVB bald SO auf?

Borussia Dortmund stellt das Heimtrikot für die kommende Saison – ähnlich wie viele andere Vereine – standesgemäß am letzten Heimspieltag der Spielzeit vor. In diesem Jahr wird es die Partie gegen den SV Darmstadt (Samstag, 18. Mai, 15.30 Uhr) sein, in der Schwarz-Gelb mit den neuen Jerseys auflaufen wird.

Aus Sicht von Borussia Dortmund wünscht man sich natürlich, dass der Verein selbst die Trikots als Erstes zeigt und herausgibt. Doch immer wieder kommen bestimmte Quellen an Vorabbilder der Trikots. Ist dies auch beim BVB der Fall?

Borussia Dortmund: Erste Bilder des neuen Heimtrikots?

Am Dienstag (23. April) hat der „X“-Account „esvaphane“ Bilder von dem möglichen Heimtrikot des BVB für die Saison 2024/25 veröffentlicht. Demnach ist das Trikot hauptsächlich in Gelb gehalten, die Ärmel sind komplett schwarz.

Auf der Vorderseite sind dezente schwarze Längsstreifen zu erkennen, die in der Mitte unterbrochen sind. Die Optik findet sich auch auf der Rückseite unterhalb der Rückennummer wieder. Der runde Kragen setzt sich ebenfalls in Schwarz ab. Ob es sich dabei aber tatsächlich um das neue BVB-Trikot handelt, ist nicht klar.

++ Borussia Dortmund: Entscheidung um Hummels und Reus – jetzt äußert sich Kehl ++

Spätestens in drei Wochen werden die BVB-Fans endgültig wissen, wie der neue Dress aussehen wird. Doch die Trikot-Thematik bei Schwarz-Gelb kocht schon seit Wochen auf. Denn erst vor wenigen Wochen gab es einen anderen Leak zum möglichen Trikot für die kommende Spielzeit.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„EA Sports FC“ mit Trikot-Leak?

In der Fußball-Simulation „EA Sports FC“ tauchte Mitte März eine Grafik auf, die offenbar das Sondertrikot zum 50. Stadion-Jubiläum zeigte. Später stellte sich heraus: Der Leak war echt. Das Trikot, das der BVB später präsentierte, war jenes Jersey aus dem Spiel. Und nur einige Wochen später passierte gleiches mit dem möglichen neuen Heimtrikot.

Weitere News:

Vor dem Champions League-Spiel gegen Atlético Madrid (4:2) waren in der Fußballsimulation einige BVB-Akteure in einem unbekannten Trikot zu sehen. Da „EA Sports FC“ mit dem Jubiläumstrikot das richtige zeigte, könnte es sich dabei tatsächlich um das neue Heimtrikot handeln.