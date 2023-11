Borussia Dortmund: Es kommt immer dicker! Leistungsträger soll abgeworben werden – noch im Winter!

Bei Borussia Dortmund kriselt es gewaltig! Trotz Platz eins in der Champions League-Gruppe, Platz vier in der Bundesliga und dem Weiterkommen im DFB-Pokal wird die Kritik an der Vereinsführung immer lauter. Nun heizt ein Transfergerücht die Stimmung weiter auf.

Verliert Borussia Dortmund schon im Winter einen absoluten Leistungsträger? Gleich zwei Premier League-Klubs sollen stark an Julian Brandt interessiert sein – darunter auch CL-Konkurrenz Newcastle United.

Borussia Dortmund: Newcastle möchte Brandt auf die Insel lotsen

Julian Brandt hat in dem Rückspiel gegen Newcastle United wohl auf sich aufmerksam gemacht. Das Hinspiel bei den Magpies verpasste er verletzungsbedingt, in Dortmund trug er unter anderem mit seinem Tor einen großen Teil zum wichtigen Heimsieg bei. Seine Performance schien den Briten nachhaltig in Erinnerung geblieben zu sein – und das nicht nur wegen des drohenden CL-Aus.

Die Magpies haben mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen – vor allem in der Offensive fallen mit Andersen, Barnes, Murphy, Isak und Wilson gleich fünf absolute Top-Stars aus. Ein Grund für die Klub-Bosse, im Winter richtig nachzulegen.

Dabei soll Newcastle laut „Sky Sports“ Brandt als eines der Haupt-Transferziele ausgemacht haben. Neben den Magpies soll auch der FC Arsenal großes Interesse an dem BVB-Star haben. Beide Klubs könnte schon im Winter Ernst machen. Allerdings ist es wohl eher unrealistisch, dass Schwarz-Gelb den deutschen Nationalspieler ziehen lässt – vor allem im Winter.

Top-Scorer und Fanliebling

Denn Julian Brandt ist sicherlich einer der wichtigsten Spieler beim BVB. Er ist mit 11 Torbeteiligungen in 16 Pflichtspielen in dieser Saison nicht nur der Top-Scorer des Pottklubs, sondern ist längst eine Identifikationsfigur und ein Fanliebling geworden. Brandt ist derzeit nicht aus Dortmund wegzudenken und auch für Borussen-Coach Edin Terzic ist der Offensiv-Akteur ein wichtiger Kern des Teams.

So müssten die beiden Premier League-Klubs schon mächtig in die Taschen greifen, um den BVB überhaupt ins Nachdenken zu bringen. Brandts Marktwert beläuft sich derzeitig auf knapp 40 Millionen Euro, dazu hat er erst im Frühjahr seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Ein Transfer würde für Newcastle und Arsenal sehr teuer werden. Wenn er denn überhaupt möglich ist – auch Brandt fühlt sich in Dortmund pudelwohl und weiß um seinen Status in der Mannschaft und bei den Fans.