Borussia Dortmund: Offiziell! BVB gelingt Transfer-Coup

In den vergangenen Tagen hat sich der dritte Sommer-Neuzugang von Borussia Dortmund bereits angekündigt, nun hat der Verein den Deal offiziell verkündet. Sportdirektor Sebastian Kehl und die BVB-Verantwortlichen wollten den Spieler unbedingt und konnten den Akteur letztlich überzeugen.

Denn Marcel Sabitzer wollte nach den Stationen bei RB Leipzig und dem FC Bayern München seine Karriere eigentlich im Ausland fortsetzen – vorzugsweise in der Premier League. Doch der Österreicher entschied sich doch für Borussia Dortmund und wird noch in den kommenden Stunden zum Team in die USA reisen.

Borussia Dortmund: Sabitzer-Deal perfekt

Erst vor wenigen Tagen kam dieses Hammer-Gerücht auf, nun ist der Wechsel bereits offiziell. Sabitzer kommt vom FC Bayern in den Ruhrpott und unterschreibt einen Vier-Jahres-Vertrag beim BVB. Damit ist er der dritte Neue für die kommende Saison.

„Marcel ist ein erfahrener Spieler, der seit Jahren auf internationalem Top-Niveau spielt. Er entspricht exakt dem Profil, das wir gesucht haben: ein zentraler Mittelfeldspieler, der uns als Box-to-Box-Akteur sowohl defensiv als auch offensiv verstärken wird. Marcel ist physisch stark und strahlt zudem eine Menge Torgefahr aus. Wir sind überzeugt davon, dass er auch durch seine Persönlichkeit eine wichtige Stütze des Teams werden und uns gerade in umkämpften Spielen zu noch mehr Durchschlagskraft verhelfen wird“, erklärte Sportdirektor Kehl.

„Ich kann es kaum erwarten, endlich zur Mannschaft zu stoßen und das BVB-Trikot tragen zu dürfen. Die Gespräche mit Borussia Dortmunds Verantwortlichen waren hervorragend und haben mir gezeigt, wie ambitioniert sich der Klub in den kommenden Jahren aufstellen will. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass der BVB seine Ziele erreicht und möglichst bald allen Grund dazu hat, mit seinen Fans wieder etwas Besonderes zu feiern“, zeigte sich Sabitzer sichtlich glücklich ob des Wechsels.

Knapp 20 Millionen Euro Ablöse

Sebastian Kehl bemühte sich in den vergangenen Stunden und Tagen intensiv um den Österreicher und konnte sowohl mit der Spielerseite als auch mit dem FC Bayern München rasch eine Einigung erzielen. Letztlich bezahlt der BVB knapp 20 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen für den 29-Jährigen. Das entspricht exakt dem Marktwert von Sabitzer.

Der zentrale Mittelfeldspieler soll ein weiterer Bellingham-Ersatz sein. Der BVB wollte die Verantwortung und die Stärke des abgewanderten Briten auf mehrere Schultern verteilen. Dazu gehört nun auch Sabitzer, der als deutscher Meister vom Rekordmeister kommt.