Nicht nur für die Fans, auch für die Spieler ist eine Transferphase immer besonders spannend. Denn für viele Profis ist eine Wechselperiode auch immer eine Chance auf einen Neuanfang. Dieses Szenario trifft auch auf einen Ex-Spieler von Borussia Dortmund zu.

Denn Pierre-Emerick Aubameyang könnte erneut wechseln. Beim FC Chelsea hat er keinen Platz mehr. Der Gabuner steht auf der Streichliste von Neu-Coach Maurizio Pochettino und soll den Verein noch in diesem Sommer wieder verlassen. Anders als damals bei Borussia Dortmund wird Aubameyang in London nicht mehr gebraucht.

Borussia Dortmund: Großer Ausverkauf bei Chelsea

Pierre-Emerick Aubameyang wird die Londoner wohl nach nur einem Jahr wieder verlassen. Denn Chelsea hat im letzten Sommer und im Winter kräftig eingekauft und muss den Kader für nächste Saison ordentlich ausdünnen. Auf der Pochettino-Streichliste steht auch der Ex-Borusse. Chelsea hat dafür sogar den Rückkehrtermin zur Saisonvorbereitung des unerwünschten Stars verschoben.

Aubameyang wechselte im Sommer 2022 vom FC Barcelona zurück an die Themse und erzielte in 21 Pflichtspielen lediglich drei Tore für die Blues. Bei Chelsea traf er zunächst auf Trainer Thomas Tuchel , den er noch aus Dortmund-Zeiten kannte. Insgesamt arbeitete der Gabuner in einer Saison mit vier Trainern zusammen, spielte bei keinem Coach aber eine große Rolle.

++ Borussia Dortmund: Wechsel perfekt! BVB schaut ganz genau hin ++

Nun scheint es ihn zu einem neuen Klub zu ziehen. Immer wieder tauchte er auch auf dem Radar der saudi-arabischen Klubs Al Ahli und Al Shabab auf, konkret wurde es bisher jedoch noch nicht. Aubameyang hat noch bis 2024 Vertrag in London.

Rückkehr nach Frankreich?

Derzeit scheint es am wahrscheinlichsten, dass es für Aubameyang zu einem Ligue 1-Comeback kommen könnte – zehn Jahre, nachdem er Frankreich für seinen Wechsel zum BVB verlassen hatte. Laut der französischen Zeitung „L’Equipe“ ist Olympique Marseille an dem Stürmer interessiert. Die Franzosen sollen derzeit auf eine Rückmeldung des Spielers warten, um im Anschluss die Verhandlungen mit Chelsea aufnehmen zu können.

Mehr News:

In den kommenden Wochen wird sich nur noch die Frage beantworten, ob es Frankreich oder Saudi-Arabien wird. Die Tendenz schlägt derzeit klar zur Ligue 1. Bei Marseille bestünde sogar die Chance, Champions League zu spielen. Als Tabellendritter der abgelaufenen Saison kann sich Marseille noch über die Qualifikationsrunde für die Königsklasse qualifizieren.