Bei Borussia Dortmund wird in den kommenden Wochen auf dem Transfermarkt noch einiges passieren (müssen). Neben dem zentralen Mittelfeld ist vor allem die rechte Verteidigungsseite die große Baustelle des Kaders. Nach dem geplatzten Fresneda-Deal muss der BVB noch einmal nachlegen.

Und da könnte ein Außenverteidiger von der AS Monaco ins Geschäft kommen. Vanderson ist einer der aufstrebenden Sterne des brasilianischen Fußballs und entwickelte sich in der vergangenen Saison zu einem Top-Spieler. Für Borussia Dortmund wäre er wahrlich ein Königstransfer.

Borussia Dortmund: Monaco-Shootingstar als RV-Lösung?

Erst im Winter 2022 kam Vanderson nach Europa. Zuvor lief er für den brasilianischen Erstligisten Gremio auf und machte sich aufgrund seiner Athletik, seiner Technik und seiner Leichtfüßigkeit auf sich aufmerksam – typisch brasilianisch. Damals zahlte Monaco etwa elf Millionen Euro für Vanderson.

Seither schießt seine Entwicklung durch die Decke. Neben seiner offensiven Stärke, die er ohnehin schon mitbringt, hat er sich defensiv stark verbessert und ist für einen 22-Jährigen sehr vielseitig. Dazu bringt er mit seinem Alter noch eine Menge Potenzial mit und debütierte kürzlich schon für die brasilianische Nationalmannschaft. Er könnte die rechte Verteidigungsseite des BVB in den kommenden Jahren abdecken.

Neben Marius Wolf wäre er wohl das perfekte Gegenstück. Während Wolf offensiv sehr zielstrebig agiert und eine gewisse Torgefahr ausstrahlt, kommt dies dem jungen Südamerikaner noch etwas abhanden. Mit diesen beiden Personalien hätte mal wohl eine rund um passende Situation auf der Position hinten rechts.

Legte in den vergangenen anderthalb Jahren eine starke Entwicklung hin: Vanderson von der AS Monaco. Foto: IMAGO/Revierfoto

Potenzielle Ablöse das große Problem?

Doch für einen Spieler seines Kalibers müsste der BVB auch tief in die Tasche greifen – vermutlich zu tief für Schwarz-Gelb. Vanderson besitzt im Monaco noch einen langfristigen Vertrag (bis 2027) und hat keine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier verankert. So müssten die Westfalen wohl um die 30 bis 35 Millionen für den Brasilianer zahlen. Für einen Außenverteidiger eine Menge Geld – ob der BVB das zahlen würde, ist äußerst fraglich.

Weitere News:

Dennoch würde Vanderson etwas mitbringen, was die Borussia gut gebrauchen könnte. Einen gewissen Flair, gepaart mit einer guten Disziplin, viel Potenzial und dennoch schon einiges an Erfahrung. Dazu ist Vanderson äußerst beidfüßig und überzeugt seit anderthalb bei Monaco fast durchgehend. Diese Attribute haben jedoch auch ihren Preis. Der wird für Schwarz-Gelb letztlich wohl zu hoch sein.