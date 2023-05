Borussia Dortmund: Bayern droht Juwel-Verlust – jetzt muss der BVB schnell sein

Die meisten Augen werden im Saisonendspurt auf Bayern München und Borussia Dortmund fallen. Die beiden Topklubs kämpfen weiterhin um die deutsche Meisterschaft. Am kommenden Wochenende geht dieses Duell in die nächste Runde.

Während der Rekordmeister in der Tabelle (noch) die Nase vorn hat, könnte Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt einen harten Schlag setzen. Den Münchnern droht der Abgang eines Top-Talents. Der BVB könnte zuschlagen und den Bayern so noch mehr wehtun.

Borussia Dortmund: Abgang aufgrund spezieller Klausel?

Borussia Dortmund verfügt im eigenen Nachwuchsbereich über einige große Juwele. Dennoch schaut man sich jederzeit nach weiteren Top-Talenten um. Bei der Suche nach zukünftigen Stars wird in Dortmund an diesen Tag möglicherweise auch auf Yusuf Kabadayi treffen. Der 19-Jährige steht derzeit beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag. Das könnte sich ab Juli jedoch ändern. Denn der FC Bayern droht dieses Talent zu verlieren.

Grund dafür ist eine Vertragsklausel, die der Youngster gemeinsam mit seinen Beratern im Arbeitspapier verankern ließ. Demnach kann er trotz seines Vertrags bis 2024 gehen, wenn Kabadayi in dieser Saison nicht auf drei Pflichtspiel-Einsätze für die erste Mannschaft kommt. Zwar halten die Bayern große Stücke auf den gebürtigen Münchner, doch zu einem Einsatz kam er diese Saison noch nicht. Da der Rekordmeister nur noch drei Spiele in dieser Saison hat, müsste FCB-Coach Thomas Tuchel Kabadayi also in jedem der drei verbleibenden Bundesligapartien einwechseln.

Angesichts der Spannung im Meisterschaftskampf darf sich Bayern keine allzu großen Experimente mehr erlauben. Dennoch stehen die Münchner bei der Personalie Kabadayi unter Zugzwang. Kommt der torgefährliche Flügelspieler gegen den FC Schalke nicht zum Einsatz, darf er den Verein für eine niedrige sechsstellige Summe verlassen.

Schlagen Kehl und Co. zu?

Tritt der Fall ein, dass Kabadayi gegen Schalke nicht zum Einsatz kommt, könnte BVB schnell werden. Schwarz-Gelb kann den jungen Angreifer durchaus eine Perspektive bieten. Die Bosse sehen auf den Flügelposition bedarf. Da würde ein Top-Talent wie Kabadayi gerade richtig kommen. Es lohnt sich in jedem Fall, mal anzuklopfen. Ein solches Talent bekommt man heutzutage nicht mehr oft für eine, vergleichsweise, niedrige Summe.

Die knifflige Situation um das Bayern-Juwel könnte der BVB also für sich nutzen und einen echten Transfer-Coup nutzen. Ein Abgang Kabadayis Richtung Dortmund würde den Münchnern wohl noch mehr schmerzen, als ohnehin schon. Es bleibt also spannend, wie es mit dem 19-Jährigen weitergeht. Das Spiel gegen Schalke könnte für die Zukunft von ihm schon eine kleine Vorentscheidung darstellen.