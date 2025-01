Borussia Dortmund: Transfer-Flirt forciert Abgang – passiert es nun doch noch?

Seit Wochen wünschen sich die Fans von Borussia Dortmund Neuzugänge. Spätestens seitdem Donyell Malen für knapp 30 Millionen Euro zu Aston Villa gewechselt ist, rechneten viele mit schnellen Transfers, um aus der Krise zu kommen.

Doch eine Woche vor Transferschluss ist auf der Zugangsseite bei Borussia Dortmund noch nichts passiert. Sowohl offensiv als auch defensiv schaut man sich weiter um. Ergibt sich bei einem Wunschspieler nun doch noch eine Chance?

Borussia Dortmund: Bakayoko möchte PSV verlassen

Im vergangenen Sommer stand er bereits weit oben auf der Liste von BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und Co. und auch im Winter sind zuletzt wieder Gerüchte rund um Johan Bakayoko von der PSV Eindhoven aufgekommen. Der 21-Jährige gehört zu den größten Offensivtalenten Europas und wird von vielen, vielen Top-Klubs beobachtet.

All diese Interessenten – wie auch der BVB – dürften nun richtig hellhörig werden. Denn laut „Sky“ soll Bakayoko ein Vertragsangebot von Eindhoven ausgeschlagen haben. Der Flügelspieler wolle unbedingt den nächsten Schritt machen, wird seinen Vertrag in den Niederlanden also nicht verlängern.

Sein laufender Vertrag hat eine Laufzeit bis Sommer 2026, spätestens im kommenden Sommer dürfte Bakayoko also wechseln. Wie „Sky“ berichtet, wäre er wohl für knapp 30 Millionen Euro zu haben. Nimmt der BVB das Geld für den Top-Spieler in die Hand? Fakt ist: Die Konkurrenz könnte nicht größer sein.

Bundesliga-Trio jagt Bakyoko

Denn nur aus der Bundesliga sind es schon drei, vier Teams, die den Belgier auf dem Schirm haben. Neben dem BVB sei auch das Interesse von RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen bestätigt. Dazu stehen auch europäische Vereine Schlange, um Bakayoko zu verpflichten.

Derzeit scheint es recht unwahrscheinlich, dass der BVB Bakayoko letztlich nach Dortmund lotsen kann – schon gar nicht im Winter. Doch für so einen Spieler würde es sich wohl lohnen, All-In zu gehen. Ob Kehl und Co. das jedoch tun werden?