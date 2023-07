Es geht wieder los. Borussia Dortmund ist nach den Leistungstests am Mittwoch (05. Juli) mit dem Trainingsauftakt in die neue Saison gestartet. Während Ramy Bensebaini noch im verdienten Urlaub nach den Länderspielen war, konnte Edin Terzic mit Felix Nmecha wenigstens einen Neuzugang begrüßen.

Neben Nmecha gab es noch eine weitere Überraschung bei Borussia Dortmund. Mit Youssoufa Moukoko kehrte ein Profi schon früher zu Schwarzgelb zurück. Der Youngster verzichtet auf den Urlaub nach der U21-EM.

Borussia Dortmund: Moukoko schon wieder dabei

Nach der Sommerpause richtet sich der Blick nun voll auf die neue Saison. Das bittere Saisonende ist verdaut und die Motivation hoch, in der kommenden Spielzeit wieder anzugreifen. Diese ist bei einem BVB-Akteur augenscheinlich besonders groß.

Denn Borussen-Coach Terzic durfte am Donnerstag (06. Juli) neben Nmecha und einigen anderen BVB-Stars auch Moukoko wieder in Dortmund wieder begrüßen. Und das obwohl ihm eine Pause nach den Länderspielen zugestanden hätte. Denn der 18-Jährige war in den vergangenen Wochen bei der U21-EM in Georgien und Rumänien dabei. Nach dem frühen Ausscheiden stand eigentlich eine kurze Pause an, bevor es zurück zum Verein geht.

Doch anders als manche Teamkollegen, die noch im Urlaub weilen, greift der Youngster schon von Tag eins wieder an. Nach der bitteren Europameisterschaft ist Moukoko wieder voll motiviert und möchte die Vorbereitung nutzen, um sich in den Vordergrund zu spielen. Terzic wird das sicherlich gefallen.

Bitteres EM-Aus verdaut

Das frühe Einsteigen ins BVB-Training zeigt auch, dass Moukoko die Enttäuschung der U21-EM hinter sich gelassen hat. Für den 18-Jährigen war das Turnier gleich doppelt bitter. So schied die DFB-Elf nicht nur blamabel in der Gruppenphase aus, Moukoko verschoss im Auftaktspiel auch einen Elfmeter und zog sich dazu noch eine Muskelverletzung zu. Doch sowohl der EM-Frust als auch die Verletzung scheinen überwunden.

Für Schwarzgelb ist das ein gutes Zeichen. Trotz oder gerade wegen des bitteren Saisonendes sind die Spieler noch einmal mehr motiviert, um von Saisonbeginn an, richtig anzugreifen. Nach den ersten Trainingseinheiten folgt in der kommenden Woche (Mittwoch, 12. Juli, 18.00 Uhr) das erste Testspiel gegen Westfalia Rhynern.