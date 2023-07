Bei Borussia Dortmund stockt es derzeit auf dem Transfermarkt. Der Alvarez-Deal ist geplatzt, der Nmecha-Wechsel noch nicht fix und weitere Gerüchte gibt es kaum. Doch während es beim BVB derzeit recht ruhig ist, kommt bei einem Ex-Star ordentlich Bewegung rein.

Christian Pulisic reifte bei Borussia Dortmund zu einem Top-Spieler und wechselte anschließend zum FC Chelsea. Nach dem Kapitel Premier League steht der US-Amerikaner nun vor einem Wechsel in eine andere Top-Liga. Laut Transferexperte Fabrizio Romano könnte der Deal schon bald über die Bühne gehen.

Borussia Dortmund: Pulisic wohl zum AC Mailand

2019 wechselte Pulisic für 64 Millionen Euro zum FC Chelsea. Mit den Londonern gewann er unter anderen die Champions League und spielte auf der größten europäischen Fußballbühne. In der vergangenen Saison rückte er jedoch zumeist auf die Bank und fungiert oft nur noch als Ersatzspieler. Dazu brachte er es nur auf drei Torbeteiligungen.

Da Chelsea einiges an Geld gut machen muss und Pulisic mehr Einsatzzeit möchte, wird der 24-Jährige den Hauptstadtklub nach vier Jahren in diesem Sommer wohl wieder verlassen. Die Destination: Serie A. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll sich der US-Amerikaner bereits mit dem AC Mailand einig ein. Lediglich die Vereine müssen noch zusammen kommen.

Während Chelsea 2019 noch 64 Millionen an den BVB überwies, wird bei diesem Deal wohl nur knapp ein Drittel dieser Summe herausspringen. Seit seinem Wechsel auf die Insel sank Pulisics Marktwert von 60 auf 25 Mio. Euro. Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano möchten die Italiener keineswegs mehr als den Marktwert bezahlen.

Poker um die Ablöse

Pulisic und Mailand sollen sich schon seit einigen Tagen einig sein. Jetzt liegt es an den beiden Klubs, auf einen Nenner zu kommen. Der Ex-BVB-Star hat nur noch ein Jahr Vertrag. Dementsprechend darf der FC Chelsea keine allzu hohe Ablöse erwarten. Dennoch möchten die Londoner möglichst viel Geld rausschlagen, um die wahnsinnigen Ausgaben in der vergangenen Saison etwas kompensieren zu können.

Wie viele Millionen es letztlich tatsächlich werden, bleibt abzuwarten. Für alle Parteien wird dieser Deal aber wohl der richtige sein. Pulisic bekommt in Mailand wohl mehr Spielzeit, Mailand bekommt einen starken Flügelspieler und Chelsea bekommt einige Millionen, die gut für die Transferbilanz sein werden.