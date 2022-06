Borussia Dortmund: Jetzt ist es offiziell! BVB-Star wechselt zur Konkurrenz

Nächster Abgang bei Borussia Dortmund!

In den vergangenen Tagen hatte es sich bereits angekündigt, jetzt ist es offiziell. Steffen Tigges wird Borussia Dortmund verlassen und zu einem Bundesliga-Konkurrenten gehen.

Borussia Dortmund: Nächster Abgang

Bei Borussia Dortmund kam Steffen Tigges nur selten zum Zug, der 23-Jährige war im BVB-Sturm hinter Erling Haaland, Donyell Malen und Youssoufa Moukoko nur die vierte Wahl. Nach dem Abgang von Haaland hat der BVB zudem mit Karim Adeyemi einen Nationalspieler verpflichtet, ein weiterer Stürmer soll folgen.

---------------------------------------

Fakten zu Steffen Tigges:

Geboren am 31. Juli 1998 ins Osnabrück

Wurde beim VfL Osnabrück ausgebildet

2021 schaffte Tigges den Sprung in die erste Mannschaft von Borussia Dortmund

Für Borussia Dortmund kommt er auf 23 Einsätze (3 Tore)

Ab Sommer 2022 geht er für den 1. FC Köln auf Torejagd

--------------------------------------

Deshalb hat Tigges jetzt die Biege gemacht und sich für einen Wechsel zum 1. FC Köln entschieden. Dort hat der Stürmer einen Vertrag bis 30. Juni 2026 unterschrieben, wie der Klub am Dienstag bekannt gab.

Steffen Tigges (r.) verlässt Borussia Dortmund. Foto: RHR-FOTO/Dennis Ewert

Borussia Dortmund: Keine Perspektive für Tigges

Anders als in Dortmund wird Tigges in Köln wohl zu mehr Einsatzzeiten bekommen. Auf seine neue Aufgabe beim „Effzeh“ freut sich der 23-Jährige. „Die Fans können sich drauf freuen, dass ich immer Gas gebe. Auch wenn fußballerisch vielleicht nicht immer alles direkt funktioniert, lasse ich mein Herz auf dem Platz und haue immer alles raus“, kündigte Tigges an.

-------------------------------------

Mehr News zu Borussia Dortmund:

-------------------------------------

Der Stürmer weiter: „Sobald feststand, dass sich die Vereine geeinigt haben, war einfach nur Vorfreude da. Ich freue mich auf die Stadt, die Fans, die Stimmung im Stadion, aber auch auf die Spielweise und die Mannschaft.“

Hey, Tigginator! 👋



Der #effzeh hat Steffen Tigges von Borussia Dortmund verpflichtet. Der Stürmer erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.



Herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands! ❤️🤍 pic.twitter.com/yraPijPLUP — 1. FC Köln (@fckoeln) June 14, 2022

FC-Geschäftsführer Christian Keller sagt: „Wir sind froh, dass wir Steffen Tigges verpflichten konnten. Steffen verfügt über viele wichtige Stürmereigenschaften. Er besitzt Abschlussqualität in der Box, gute Wandspielerfähigkeiten, ein starkes Kopfballspiel und eine gute Spielantizipation. Hinzu kommt seine Bereitschaft zur aggressiven, permanenten Arbeit gegen den Ball. Gleichzeitig kann Steffen in allen Elementen seines Spiels noch weitere Schritte gehen. Das bietet viel Fantasie für die Zukunft.“

+++ Borussia Dortmund: Abgang rückt immer näher – ER ergreift jetzt die Flucht +++

Und weiter: „Wichtig ist auch, dass Steffen seine im März zugezogene Verletzung am Sprunggelenk auskuriert hat. Er befindet sich bereits im Aufbautraining, sodass wir seine Integration ins Mannschaftstraining noch während der Sommervorbereitung anstreben.“ (oa)