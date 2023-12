Borussia Dortmund: Fans im Zwiespalt – Trainer-Hammer sorgt für große Diskussionen

Was ein Paukenschlag bei Borussia Dortmund! Der Pottklub verkündete am Freitagmorgen (29. Dezember), dass mit Nuri Sahin und Sven Bender zwei absolute Vereinslegenden zum Trainerteam von Edin Terzic dazustoßen werden.

Eine solche Personalentscheidung hatte sich in den vergangenen Tagen überhaupt nicht angedeutet. Umso überraschender kam die Meldung um Sahin und Bender für alle Fans von Borussia Dortmund. Das schwarz-gelbe Fanlager weiß nicht so ganz, was sie von diesem neuen Duo auf Co-Trainer-Ebene halten soll.

Borussia Dortmund: Fans nach Trainer-Entscheidung von den Socken

Edin Terzic bekommt zwei absolute Ur-Dortmunder an die Seite. Sahin und Bender spielten jahrelang für Schwarz-Gelb, sind absolute Fanlieblinge und beide mit dem BVB Deutscher Meister geworden. Für viele Fans war die Nachricht, dass die beiden Ex-Profis nach Dortmund zurückkehren, ein Grund zur Freude – viele Fans sind regelrecht ausgerastet.

„Willkommen zu Hause, Legenden! Ist das geil“, schrieb ein BVB-Fan auf „X“ (ehemals Twitter). „Was eine Hammer-Nachricht, ein nachträglich Weihnachtsgeschenk“, freute sich ein anderer. Große Teile der schwarz-gelben Fangemeinde gibt dieses Duo in der aktuell angespannten Lage Hoffnung auf Besserung der sportlichen Situation.

Sahin und Bender werden im Januar dazustoßen und schon am 2. Januar mit nach Marbella ins Trainingslager fliegen. Bender war zuletzt als Co-Trainer für die deutsche U17-Nationalmannschaft tätig, Sahin fungierte sogar schon als Cheftrainer im Profi-Bereich – er trainierte den türkischen Erstligisten Antalyaspor.

Sahin und Bender die letzte Patrone für Watzke und Co.?

Und genau da sehen einige BVB-Fans das große Problem. Denn Sahin war schon Cheftrainer, rückt nun eine Reihe hinter Terzic zurück. Dadurch erhöht man auch den Druck auf den Cheftrainer – ein Fakt, der nicht allen Borussen gefällt. „Das hat riesiges Potenzial schiefzugehen, eine enorm gefährliche Entscheidung“, betonte ein Fan in den sozialen Medien. Ein anderer sah das ähnlich: „Ein Cheftrainer hinter einem Cheftrainer? Ob das wirklich funktionieren kann?“

Doch Fakt ist: Sahin besitzt überhaupt (noch) nicht die nötige Lizenz, um Cheftrainer in der Bundesliga zu sein. Somit dürfte diese Thematik intern vorerst wohl nicht aufkommen. Terzic. Watzke und Co. dürften die Arbeitsbereiche von Sahin und Bender zuvor klar definiert haben. Doch für einige Fans sieht die Verpflichtung von Sahin und Bender wie „die letzte Patrone von Watzke und Co.“ aus, wie ein Borussen-Anhänger deutlich machte.