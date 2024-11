Borussia Dortmund: Das schaffte noch keiner! Sahin lässt Fans komplett ausflippen

Borussia Dortmund siegt nach Leipzig (2:1) auch gegen Sturm Graz (1:0) in der Champions League und kann vorerst durchatmen. Mit dem Erfolg gegen Graz hat die Mannschaft von Nuri Sahin einen großen Schritt in Richtung Weiterkommen gemacht.

Neben dem Sieg und den drei Punkten durfte sich Sahin selbst jedoch auch noch über einen besonderen Rekord freuen. Kein Ottmar Hitzfeld, kein Matthias Sammer, kein Jürgen Klopp, kein Thomas Tuchel, kein Lucien Favre – Sahin setzt bei Borussia Dortmund neue Standards.

Borussia Dortmund: Sahin feiert Heimspiel-Rekord

Sahin schreibt Geschichte. Mit dem 1:0-Sieg über Sturm Graz ist der 36-Jährige der erste Trainer der Vereinshistorie des BVB, der seine ersten sieben Heimspiele allesamt gewinnen konnte. Das gelang noch keinem Chefcoach vor ihm.

Es begann mit dem Auftaktsieg gegen Frankfurt (2:0). Es folgten Erfolge gegen Heidenheim (4:2), gegen den VfL Bochum (4:2), gegen St. Pauli (2:1) und gegen Leipzig (2:1). Dazu feiert der BVB Heimsiege gegen Celtic Glasgow (7:1) und eben gegen Sturm Graz (1:0) in der Champions League.

++ Borussia Dortmund: Sahin schlägt nach Arbeitssieg Alarm – diese Worte lassen keine Zweifel zu ++

Der BVB ist – wie so oft in den letzten Jahren – eine echte Heimmacht. Diesen Schwung werden die Borussen in die kommenden Spiele im Westfalenstadion mitnehmen müssen. Denn mit Freiburg, Barcelona und Bayern warten drei ganz schwere Aufgaben auf die Sahin-Elf.

Auswärtserfolg lässt auf sich warten

Während es für Sahin und Schwarz-Gelb im heimischen Stadion blendend läuft, sieht es auf fremden Rasen düster aus. Auswärts konnte man bislang nur gegen Lübeck im DFB-Pokal (4:1) und in Brügge (3:0) gewinnen. In der Bundesliga wartet Sahin weiterhin auf seinen ersten Auswärtsdreier als BVB-Coach.

Weitere News:

Zuletzt hagelte es satte fünf Auswärtspleiten in Folge. Das muss sich dringend und schnellstmöglich ändern. Im DFB-Pokal ist man nach der Pleite in Wolfsburg (0:1) bereits raus, in der Bundesliga wartet man noch auf den ersten Auswärtssieg und in der Champions League dürfte der Weg in ein erneutes Finale lang werden.