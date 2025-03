Borussia Dortmund: Kovac-Klartext nach Leipzig-Pleite – „Absolute Katastrophe“

Mit der Niederlage in Leipzig (0:2) rückt die Champions-League-Qualifikation für Borussia Dortmund in weite Ferne. Eine Halbzeit hat der BVB (mal wieder) komplett verpennt, eine Halbzeit hat der BVB die Sachsen an die Wand gespielt. Trotz 27 Torschüsse gelang Schwarz-Gelb kein Tor.

Am Ende bleibt die nächste Niederlage für Borussia Dortmund und Kovac. Während man in der Champions League im Viertelfinale steht, steht man in der Bundesliga im Niemandsland der Tabelle auf Platz elf. Im Anschluss an die Partie hat sich Kovac selbst in die Pflicht genommen.

Borussia Dortmund: Erschreckende Kovac-Statistik

Mit der Niederlage in Leipzig ist es offiziell: Kovac legt den schlechtesten Start eines BVB-Trainers seit Jürgen Röber 2007 hin. Er hat vier seiner sechs Bundesliga-Spiele mit dem BVB gewonnen, gewann nur gegen Union Berlin (6:0) und bei St. Pauli (2:0). Für einen Klub mit solchen Ambitionen sind das echte Horror-Zahlen.

Um diese schlechte Bilanz weiß auch Kovac selbst. Gegenüber „Sky“ ist der 53-Jährige brutal ehrlich geworden. „Das ist eine Katastrophe“, sagte er selbstkritisch. „Das ist auch nicht der Anspruch an mich selbst“, legte er nach.

Der BVB hätte das Spiel bei RB mit all den Chancen gewinnen können. Für diese Chancenverwertung kann auch der Trainer nichts. „Es ist unglaublich. Ich kann es mir auch nicht erklären. Der Ball wollte heute einfach nicht rein“, so Kovac. Und doch wächst die Kritik an ihm immer mehr.

Kovac im Sommer wieder weg?

Der BVB versinkt im Mittelfeld der Bundesliga, die (Bundesliga)-Spielzeit ist gelaufen. Zuletzt hieß es, dass man sich nach der Saison von Kovac trennen würde, wenn man die Champions-League-Qualifikation verpassen sollte. Dieses Szenario wird immer wahrscheinlicher. Die Zukunft von Kovac bei Schwarz-Gelb steht also auf der Kippe.

Unter ihm sollte sich die Mannschaft, sollten sich einzelne Spieler stabilisieren. Doch das ist nicht der Fall. Stattdessen steht der BVB in einigen Statistiken wie ein Abstiegskandidat dar. So haben die Westfalen satte acht! Auswärtsniederlagen in 13 Spielen. In diesen 13 Spielen hat der BVB eine Tordifferenz von -11 vorzuweisen. Erschreckende Zahlen für alle Borussen.