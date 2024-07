Borussia Dortmund: Klub-Boss schwärmt von ihm – wird ER Dortmunds Sancho-Ersatz?

Viele Fans hatten bis zuletzt gehofft, dass Jadon Sancho auch in der kommenden Saison für Borussia Dortmund auflaufen wird. Doch der Publikumsliebling scheint für den BVB schlichtweg zu teuer zu sein. Eine Rückkehr des Briten ist offenbar vom Tisch.

So ist Borussia Dortmund auf der Suche nach einem neuen Flügelspieler. „Diamantauge“ Sven Mislintat spricht nun über einen möglichen Sancho-Ersatz. Er sorgte zuletzt in Frankreich für Furore.

Borussia Dortmund: Japan-Flitzer einer für den BVB?

Der BVB hat bislang noch keinen externen Neuzugang verkündet. Das dürfte sich in den kommenden Wochen allerdings ändern. Die BVB-Bosse basteln an vielen Transfers – so beispielsweise am VfB-Doppelpack von Waldemar Anton und Serhou Guirassy. Auch für die offensiven Außenpositionen wird man wohl noch was holen.

Denn in Person von Sancho hat bereits ein Flügelspieler den BVB verlassen. Er ist nach einer sechsmonatigen Leihe zu Manchester United zurückgekehrt. Die angestrebte Alternative, Yankuba Minteh, gab dem BVB einen Korb und entschied sich für einen Transfer zu Brighton & Hove Albion.

++ Borussia Dortmund: Deal steht kurz bevor! BVB verlängert wohl mit nächstem Top-Talent ++

Dafür könnte man sich nun bei Stade Reims bedienen. Denn Mislintat schwärmt nun von Keito Nakamura. Der Kaderplaner des BVB ist großer Fan des Japaners. Er nannte Nakamura im vergangenen Januar, als „Sky“ nach den drei Geheimtipps des „Diamantenauges“ gefragt hatte.

BVB-„Diamantauge“ Sven Mislintat ist ein großer Fan von ihm. Lotst der Kaderplaner Keito Nakamura nun zum BVB? Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Lotst Mislintat Nakamura nun zum BVB?

Nakamura sei „sehr spielstark, beidfüßig, laufstark“ und habe „eine sehr gute Einstellung gegen den Ball. Ein unfassbar spannender Spieler“, lobte BVB-Kaderplaner Mislintat den 23-Jährigen. Nakamura spielt seit letztem Jahr bei Stade Reims. Zuvor machte er bei LASK auf sich aufmerksam.

Weitere News:

Der Kaderplaner der Westfalen habe Nakamura bereits zum VfB Stuttgart holen wollen, doch er ging im Werben um den 23-Jährigen leer aus. Er schätzt, dass sich Nakamura langfristig für höhere Aufgaben empfehlen werde. Möglicherweise beim BVB?