Borussia Dortmund: Deal steht kurz bevor! BVB verlängert wohl mit nächstem Top-Talent

Die Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund gehört seit etlichen Jahren zu der Spitze Europas. Immer wieder bildet die BVB-Jugend starke Kicker aus. Viele Akteure aus dem Borussen-Nachwuchs schaffen später den Sprung in den Profifußball.

Ein Spieler, dem das auch vorausgesagt wird, ist Cole Campbell. Der Youngster gehört zu den vielversprechendsten Talenten im Nachwuchs von Borussia Dortmund. Nun konnte der BVB wohl den Vertrag mit dem Juwel verlängern.

Borussia Dortmund: Verlängerung mit Top-Talent wohl beschlossene Sache

Seit 2022 ist Campbell Teil des BVB-Nachwuchses – der 18-Jährige kam vom isländischen Verein Breidablik. Seither hat er sich prächtig entwickelt. In der vergangenen Saison kam er für die U19 in 32 Pflichtspielen auf starke 24 Torbeteiligungen. U19-Coach Mike Tullberg lobt den US-Amerikaner immer wieder.

Laut den „Ruhr Nachrichten“ steht der Youngster nun vor einer Vertragsverlängerung bei Schwarz-Gelb. Sein Fördervertrag läuft noch bis 2025 – doch sein Arbeitspapier soll nun erneuert werden. Es müssten nun zwar noch Details geklärt werden, doch schon in Kürze wird Campbell einen neuen Vertrag beim Bundesligaklub unterschreiben.

++ Borussia Dortmund: Sancho-Wende? Plötzlich schöpft der BVB wieder Hoffnung ++

Der BVB habe ihm einen Profivertrag vorgelegt, den Campbell nun unterschreiben wird. Dazu hat er wohl die klare Perspektive aufgezeigt bekommen, in der bevorstehenden Saison erste Einsatzzeiten in der Bundesliga-Mannschaft sammeln zu können. Vorausgesetzt, die Leistungen des Texaners stimmen.

Campbell vorerst in der U23 eingeplant

Zunächst soll der Linksfuß die Saisonvorbereitung der Profi-Mannschaft komplett bestreiten. Auch bei der Asienreise des BVB und dem Sommer-Trainingslager in Bad Ragaz soll er dabei sein und auf sich aufmerksam machen können.

Weitere News:

In der kommenden Saison soll er dann jedoch vorerst in der Zweitvertretung des BVB Minuten sammeln. In der dritten Liga soll er weiter reifen, bevor es in die Bundesliga-Mannschaft geht. Der BVB hat ihm einen klaren Plan für die Zukunft aufgezeigt, nun fehlt nur noch die Unterschrift.