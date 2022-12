Borussia Dortmund: Angriff von der Insel! Moukoko schon im Winter weg?

Der Vertrag von Youssoufa Moukoko läuft am Saisonende aus. Dann könnte das Supertalent Borussia Dortmund ablösefrei verlassen – ein Szenario, dass der BVB unbedingt verhindern will. Jetzt schaltet sich laut einem Medienbericht aber offenbar ein englisches Schwergewicht in den Moukoko-Poker ein und will den 18-Jährigen am liebsten schon im Winter von Borussia Dortmund loseisen.

Das englische Portal „The Athletic“ berichtet, dass der FC Chelsea die Möglichkeit prüfe, Moukoko schon in diesem Winter an die Stamford Bridge zu lotsen. Demnach habe die Konkurrenz im Werben um Moukoko das Gefühl, dass die Gespräche schon weit fortgeschritten sind.

Borussia Dortmund: Moukoko schon im Winter weg?

Beim FC Chelsea besteht nach der Verletzung von Armando Broja Bedarf auf der Mittelstürmerposition. Broja verdrehte sich in einem Testspiel das Knie und fällt für unbestimmte Zeit aus. Moukoko könnte ihn bei Chelsea ersetzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Borussia Dortmund Moukoko schon im Winter ziehen lässt, ist aber sehr gering.

Zuletzt deutete eigentlich alles auf eine Vertragsverlängerung hin. „Ich würde wirklich gerne in Dortmund bleiben, da habe ich alles“, erklärte Youssoufa Moukoko Ende November.

BVB von Moukoko-Verbleib überzeugt

Und auch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erklärte zuletzt beim TV-Sender „Bild“: „Es gibt für mich keine andere logische Schlussfolgerung, als dass Youssoufa sagt, ich bleibe beim BVB. Youssoufa muss sich darüber im Klaren sein, welcher Klub ihn in diese komfortable Situation gebracht hat, in der er heute ist. Hier weiß er, dass die Leute auf ihn setzen, dass er von den Fans geliebt wird und dass der Trainer ihn massiv unterstützt.“

Gespräche über eine Vertragsverlängerung haben sich durchs Moukokos Teilnahme an der WM 2022 in Katar verzögert. Anfang des Jahres ist mit einem Ergebnis der Gespräche zu rechnen. In dieser Saison scheint Moukoko endgültig den Durchbruch zu schaffen. Er kommt schon auf 22 Einsätze, sechs Tore und sechs Vorlagen.