Borussia Dortmund: Transfer-Flirt vor Bundesliga-Wechsel – hat der BVB das Nachsehen?

Während Borussia Dortmund am Dienstag (7. Mai) noch den Einzug in das Champions-League-Finale schaffte, planen die BVB-Verantwortlichen schon jetzt für die neue Saison. Bis zuletzt hielten sich hartnäckige Gerüchte über die Verpflichtung eines Abwehr-Stars aus der Bundesliga. Ziehen die Dortmunder nun doch den Kürzeren?

Der Abstieg des 1. FC Köln ist so gut wie besiegelt. Zwei Spieltage vor Schluss haben die Domstädter bereits fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Beim Gang ins deutsche Unterhaus hätte der FC einige personelle Abschiede zu befürchten. Allen voran Abwehrchef Jeff Chabot könnte die Kölner verlassen. Er wurde häufig mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Kommt dem BVB nun ein direkter Konkurrent zuvor?

Borussia Dortmund: VfB Stuttgart kurz vor Verpflichtung von Chabot?

Neben den Dortmunder zeigte vor allem Eintracht Frankfurt Interesse an Chabot. Nun könnte es jedoch ganz anders kommen. Nach Informationen von „Sky“ sollen die Gespräche zwischen dem VfB Stuttgart und Chabots Management bereits weit fortgeschritten sein. Zu einer Einigung oder gar Vertragsunterschrift soll es aber noch nicht gekommen sein.

+++ Borussia Dortmund: Fans trifft der Schlag! Unfassbare Preise für eine Reise nach London +++

Der 26-Jährige ist seit Januar 2022 beim 1. FC Köln. Zunächst auf Leihbasis von Sampdoria Genua gekommen, wurde Chabot im Sommer 2023 dann fest verpflichtet. Die Ablösesumme damals: zweieinhalb Millionen Euro. Chabots heutiger Marktwert liegt laut „Transfermarkt“ bei neun Millionen Euro. Bei einem Abstieg der Kölner greift laut „Sky“ jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von vier Millionen Euro. Chabot könnte also ein echtes Schnäppchen werden.

Chabot selbst hat sich noch nicht entschieden

Wie „Sky“ jedoch weiter berichtet, soll der gebürtige Hanauer noch nicht über seine Zukunft entschieden haben. Chabot selbst, dessen Vertrag erst im Sommer 2026 ausläuft, soll bisher alle möglichen Offerten abgeblockt haben, um sich voll auf die Mission Klassenerhalt mit dem 1. FC Köln zu fokussieren.

Diese droht jedoch nun zu scheitern. Eine Entscheidung des Innenverteidigers ist also in naher Zukunft zu erwarten. Während der VfB Stuttgart das Rennen um Chabot anzuführen scheint, könnte Borussia Dortmund dieses Mal also leer ausgehen.