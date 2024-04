Borussia Dortmund: Vertragsverlängerung nach Bayern-Gala? Hummels spricht Klartext

Borussia Dortmund sorgt für eine große Überraschung, gewinnt souverän und völlig verdient mit 2:0 beim FC Bayern München. Erstmals seit zehn Jahren siegt Schwarz-Gelb beim deutschen Rekordmeister. Ein großer Faktor für diesen Erfolg war zweifelsohne Mats Hummels.

Der Routinier zeigte eine herausragende Leistung. Hummels war überall, gewann nahezu jeden Zweikampf und zeigte einmal mehr, wie wichtig er für Borussia Dortmund ist. Folgt nun die Vertragsverlängerung und ein weiteres Jahr bei Schwarz-Gelb?

Borussia Dortmund: Hummels-Entscheidung erst nach der Saison?

Für die Fans steht nach der Gala-Leistung gegen die Bayern fest: Der Vertrag mit Hummels muss verlängert werden. Doch sehen das die BVB-Bosse genauso? Zuletzt hieß es laut übereinstimmenden Medienberichten, dass Schwarz-Gelb derzeit ohne die Klub-Legende plane.

Nach der Partie gegen den FC Bayern klärte Hummels selbst auf und machte deutlich, dass noch keine Entscheidung gefallen sei. „Es ist noch überhaupt nichts entschieden. Weder in die eine, noch in die andere Richtung“, betonte der Matchwinner.

Doch wann können die BVB-Fans mit einer Entscheidung rechnen? Laut Hummels wird das noch etwas dauern können. „Ich werde mir die Zeit lassen, der Verein sicherlich auch. Es kann durchaus sein, dass das erst nach der Saison feststehen wird“, so der BVB-Innenverteidiger.

Hummels bewirbt sich für EM-Teilnahme

Es werden also noch spannenden Wochen für den BVB-Star. Nicht nur wegen des Endspurtes in der Liga und in der Champions League, sondern auch weil er gerne Teil des DFB-Kaders für die EM 2024 sein dürfte. Mit einer Leistung wie gegen den FC Bayern hat Nationaltrainer Julian Nagelsmann wenig Argumente, Hummels nicht mitzunehmen.

Weitere News:

In der vergangenen Länderspielpause wurde er nicht nominiert. Seine Reaktion zeigte er auf dem Platz. Seine Leistung gegen Bayern war ein deutliches Statement und ein Zeichen in Richtung Nagelsmann.