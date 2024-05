Borussia Dortmund: Hummels-Entscheidung naht – für BVB-Fans könnte es richtig bitter kommen

Marco Reus wurde am letzten Bundesliga-Spieltag gegen den SV Darmstadt (4:0) bereits gebührend verabschiedet, die BVB-Legende wird Borussia Dortmund in jedem Fall verlassen. Bei Mats Hummels hingegen herrscht noch keine Klarheit – wie geht es für den Innenverteidiger weiter?

Trotz seiner herausragenden Leistungen in der Champions League tendieren die Klub-Bosse von Borussia Dortmund wohl zu einer Trennung von Hummels. Dann könnte es für die BVB-Fans richtig bitter werden.

Borussia Dortmund: Hummels-Entscheidung wohl erst nach CL-Finale

Als Hummels nach Abpfiff der Partie gegen Darmstadt alleine am Torpfosten vor der Südtribüne saß, wirkte es schon sehr nach Abschied. Laut „Bild“ plant der 35-Jährige seine endgültige Entscheidung erst nach dem Champions League-Finale (Samstag, 1. Juni, 21 Uhr).

Bis dahin lasse sich der Routinier alle Optionen offen. Gespräche mit der BVB-Führung um Sportdirektor Sebastian Kehl sind ebenfalls erst nach dem Endspiel in Wembley angesetzt. Ein Karriereende nach dem CL-Sieg sei wohl denkbar, eine Fortsetzung seiner Karriere aber wohl deutlich realistischer.

Laut „Sky“ soll Hummels bei einer ausbleibenden BVB-Verlängerung auch mit einem Wechsel in die US-amerikanische MLS liebäugeln. Das große Problem bei diesem Szenario: Hummels würde gerne in der Nähe seines Sohnes bleiben. Dieser lebt derzeit in München.

Hummels vor Bundesliga-Wechsel?

Daher sei laut „Bild“ auch ein Transfer nach Österreich oder Italien möglich. Selbiges gelte auch für einen Wechsel innerhalb der Bundesliga – für Hummels steht die Nähe zu seinem Sohn im Vordergrund. Werden die BVB-Fans den Abwehr-Akteur in der kommenden Saison also als Gegner im Westfalenstadion begrüßen müssen?

Das Szenario kennen die Borussen-Anhänger bereits aus Hummels‘ Zeit in München. Ein Wechsel zurück zum deutschen Rekordmeister ist allerdings kein Thema – sowohl für die Münchener als auch für Hummels selbst.