Borussia Dortmund: Aus schon besiegelt? BVB-Star hat offenbar keine Zukunft mehr

Bei Borussia Dortmund liegt der volle Fokus auf die letzten Partien im diesem Kalenderjahr. Nach dem Weiterkommen in der Champions League möchte man auch im DFB-Pokal überwintern und in der Bundesliga weiter nach oben klettern.

Doch auch der Blick auf auslaufenden Verträge und mögliche Kaderveränderungen dürfte die Klub-Bosse wohl langsam wieder beschäftigen. Ein Akteur von Borussia Dortmund soll jedenfalls keine Zukunft mehr bei Schwarz-Gelb haben.

Borussia Dortmund: Keine Verlängerung mit Wolf?

In den vergangenen Monaten ist Marius Wolf immer mehr zum Publikumsliebling beim BVB geworden. Der Defensiv-Akteur stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft, verhält sich immer vorbildlich und gibt alles für sein Team – damit hat er sich tief in das Herz der Borussen gespielt.

Im Sommer könnte seine Zeit in Dortmund jedoch zu Ende sein. Laut „Sky“ planen die BVB-Verantwortlichen zurzeit nicht, mit dem 28-Jährigen zu verlängern. Der Vertrag des Rechtsverteidigers läuft nach der Saison aus.

Wolf wird somit aller Voraussicht nach im Sommer ablösefrei auf den Markt kommen. Ein vorzeitiger Abschied im Winter ist ‚Sky‘ zufolge ausgeschlossen, Wolf soll die Saison in Dortmund zu Ende bringen.

Wolf bereit für Saudi-Wechsel?

Auch weitere Stationen sollen schon bekannt sein. laut „Sky“ wäre der BVB-Akteur einem Wechsel nach Katar oder Saudi-Arabien alles andere als abgeneigt. Schon im Sommer betonte Wolf, dass er jeden Spieler verstehen würde, der in diese Länder geht, um seine Karriere fortzusetzen.

Ist Wolf also der nächste, der sich einem Saudi-Klub anschließt? Noch ist wohl keine endgültige Entscheidung getroffen, doch die Tendenz ist klar: Dortmund und Wolf gehen ab Sommer getrennte Wege.