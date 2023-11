Borussia Dortmund: Ex-Profi mit deutlicher Warnung an den BVB – „Kann sehr gefährlich werden“

Nach den beiden überzeugenden Auftritten gegen Newcastle United und dem souveränen Weiterkommen im DFB-Pokal dachte man bei Borussia Dortmund, dass nun der große Umschwung kommt. Dass nicht nur die Ergebnisse stimmen, sondern auch die Leistungen zufriedenstellender werden.

Doch dann kamen die enttäuschenden Auftritte gegen Bayern und in Stuttgart und das deutliche Interview von Niclas Füllkrug. Nun betonte Ex-Profi Mario Basler, dass die Lage bei Borussia Dortmund schnell komplett kippen könnte.

Borussia Dortmund: „Anzeichen, dass was nicht stimmt“

„Wir haben überhaupt keinen Zugriff bekommen, viel vermissen lassen auf ganz vielen Ebenen“, schimpfte Nationalstürmer Füllkrug nach dem Spiel in Stuttgart bei „Sky“. „Wir haben vielleicht auch nicht den perfekten Ansatz gehabt, dieses Spiel heute zu spielen“, betonte er weiter. Ein Seitenhieb gegen Borussen-Coach Edin Terzic?

Für Basler sind diese Worte in erster Linie besorgniserregend. Zwar habe der Stürmer in den vergangenen Wochen auch nicht seine Topform gezeigt. Umso mehr sei „das Interview von ihm nach dem Spiel ein kleines Anzeichen, dass da irgendwas nicht stimmt“, betont Basler im Podcast „Basler ballert“. Das würde man derzeit auch auf dem Platz sehen, führte der ehemalige Bayern-Akteur an.

In der Liga hat man schon acht Punkte Rückstand auf die Bayern, ganze zehn auf Spitzenreiter Leverkusen. Für Basler ist klar: „Das Thema, dass man ganz oben dabei ist, ist vorbei!“ Mit dem Ziel Meisterschaft in die Saison gegangen, müsse Schwarz-Gelb nun vielmehr aufpassen, „dass sie den Anschluss an die Champions-League-Plätze nicht verlieren. Für Dortmund kann das eine gefährliche Saison werden“, warnte er.

Champions League-Qualifikation in Gefahr?

Gegen den VfB „war es eine Vorführung“, betont Basler und lässt kein gutes Haar am achtmaligen deutschen Meister. „Da wäre bei mir ein anderer Anspruch, aber vielleicht ist man ja in Dortmund auch schon zufrieden, dass man viermal oder fünfmal aufs Tor geschossen hat beim VfB Stuttgart“, schloss er fast schon etwas resigniert.

Alles in allem könnte es daher eine gefährliche Saison werden – auch für BVB-Coach Edin Terzic persönlich: „Ich bin gespannt, denn die nächsten drei Spiele sind für Terzic auch sehr wichtig.“ Sollten da weitere Punkte liegengelassen werden und die Qualifikation für die Champions League in der kommenden Saison gefährden, “ kann es sehr unruhig werden“. Denn eine Saison ohne Königsklasse könne man sich in Dortmund nicht leisten.