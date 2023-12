Borussia Dortmund: Harte Worte! Jetzt geht es den BVB-Profis an den Kragen

Besinnliche Feiertage? Kann sich Borussia Dortmund abschminken. Auch wenn man nach den jüngsten Enttäuschungen der Trainer-Diskussion den Wind aus den Segeln nahm (hier mehr dazu) – Ruhe kehrt dadurch nicht ein. Die Probleme bleiben weiter bestehen.

Und während sich viele Spieler von Borussia Dortmund in einen kurzen Urlaubstrip verabschieden, bricht es hierzulande nur so über sie rein. Sky-Experte Lothar Matthäus kommt zu einem deutlichen wie vernichtenden Urteil.

Borussia Dortmund: Hinrunde zum Vergessen

So groß der Jubel auf internationaler Bühne war, so laut war das Klagen über die Leistungen in der heimischen Liga. Während der BVB die Todesgruppe in der Champions League mit Paris Saint-Germain, AC Mailand und Newcastle United meisterte, liegt man in der Bundesliga hinter seinen Erwartungen zurück.

Nicht nur, dass man mit 15 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen quasi keine Chance mehr auf die Meisterschaft hat. Nein, selbst das Minimalziel Platz 4 ist mittlerweile stark gefährdet. Edin Terzic bleibt trotzdem Trainer von Borussia Dortmund. Damit stehen er, aber vor allem auch die Spieler in der Pflicht.

Matthäus mit Klartext

Wie Spieler und Verantwortliche sich aus Liga-Rückspielen bisweilen raus redeten, stößt Sky-Mann Lothar Matthäus sauer auf. Er holt gewaltig aus. „Diese Floskeln – ‚Wir haben an die Latte geschossen‘ oder ‚Wir haben im letzten Jahr mal eine Aufholjagd gemacht‘ – dann spielt so wie im letzten Jahr“, meckert er drauflos.

Vom Auftreten her entwickelte sich Dortmund zuletzt deutlich zurück, trat zeitweise wie ein Abstiegskandidat gegen Favoriten auf. „Warum schafft es der Trainer nicht, den Hebel in der Bundesliga umzulegen? Haben die Spieler keinen richtigen Bock?“, fragt Matthäus. Fragen, die sich auch die Fans in dieser Saison quasi wöchentlich stellen.

Borussia Dortmund: Wie geht es weiter?

Die Spieler des BVB seien „meilenweit entfernt“ davon, auch nur irgendeinen Titel zu gewinnen, stellt der deutsche Rekordnationalspieler klar. In der Bundesliga fehle immer die Körpersprache, die in der Champions League da sei.

Ob Borussia Dortmund erneut eine Rückrundenwende unter Terzic schafft, bleibt abzuwarten. Am 2. Januar startet die Mannschaft in die Wintervorbereitung. Dass sich einiges ändern muss, ist allen klar.