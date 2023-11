Borussia Dortmund: Nach harten Monaten – folgt bei IHM nun die große Trendwende?

In der vergangenen Rückrunde war er einer der Unterschiedsspieler für Borussia Dortmund. Auch dank seiner Leistungen gelang dem BVB diese Hammer-Aufholjagd auf die Bayern, an dessen Ende dann die Vizemeisterschaft stand.

Doch seither wirkte Karim Adeyemi wie ausgewechselt. Der Borusse konnte nicht ansatzweise an seine Leistungen aus der Rückrunde anknüpfen und wirkte teilweise wie ein Fremdkörper auf dem Platz. Doch zuletzt kam der Star von Borussia Dortmund immer besser in Fahrt.

Borussia Dortmund: Kommt Adeyemi nun wieder in die Spur?

Sein Saisonstart war katastrophal, die Kritik an dem Offensiv-Star war groß. In den ersten Spielen präsentierte er sich nicht gerade von seiner besten Seite. Er konnte noch in kaum einem Spiel seine Leistungen aus der vergangenen Saison bestätigen. Dennoch gab BVB-Coach Edin Terzic dem 21-Jährigen das Vertrauen und stellte ihn im Champions League-Spiel gegen Newcastle United von Beginn an auf.

Und anders als in den vergangenen Wochen zahlte Adeyemi dieses Vertrauen zurück. Der Offensiv-Star wirkte viel agiler, viel konzentrierter und deutlich seriöser als noch in den Spielen zuvor. Er sorgte für viel Gefährlichkeit und hatte einen großen Anteil an dem wichtigen Erfolg des BVB.

Nach der Partei bekam er auch von seinem Trainer ein großes Lob. „Karim hat in allen Richtungen ein tolles Spiel gemacht. Er war nicht nur in der Offensive immer wieder gefährlich, sondern hat uns auch in der Defensive immer wieder geholfen, Lücken zu schließen“, so Terzic.

Großer Umschwung bevor?

Es war mit Sicherheit die beste Saisonleistung Adeyemis. Dennoch mahnte Sportdirektor Sebastian Kehl:“ Das war ein richtiger Schritt nach vorne, so muss er weitermachen.“ Und das wünschen sich wohl alle beim BVB. Der Auftritt gegen Newcastle könnte ihm den Push geben, den er benötigt hat, um wieder in die Spur zu finden.

Gerade mit Blick auf die anstehenden Aufgaben in der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Champions League kann man aus Sicht des BVB nur hoffen, dass Adeyemi die Worte von Kehl in Taten umsetzt und an die Leistung gegen Newcastle anknüpft.