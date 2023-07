Borussia Dortmund: Kapitäns-Entscheidung gefallen! ER trägt ab sofort die BVB-Binde

Seitdem Marco Reus vor wenigen Wochen nach fünf Jahren als Kapitän von Borussia Dortmund zurückgetreten war, rätselte man, wer sein Nachfolger sein würde. Immer wieder wurden verschiedenste Kandidaten genannt. Die endgültige Entscheidung sollte dann im Laufe der USA-Promo-Tour fallen.

Nur wenige Tage nach der Ankunft in San Diego hat Borussia Dortmund nun das Geheimnis um die Binde gelüftet. Emre Can wird die Nachfolge von Reus antreten und das Team von Edin Terzic ab sofort als Kapitän auf dem Rasen führen.

Borussia Dortmund: Reus-Nachfolger gefunden

In den vergangenen Wochen war die Kapitänsfrage bei Schwarz-Gelb ein allseits präsentes Thema. Wird es Gregor Kobel? Macht Niklas Süle das Rennen? Oder doch Emre Can? Diese drei Kandidaten kristallisierten sich im Laufe der Zeit als die drei Top-Favoriten heraus. Nun hat sich Edin Terzic gemeinsam mit seinem Trainerteam für Emre Can entschieden. Das gaben die Westfalen am frühen Donnerstagmorgen (27. Juli) bekannt.

„Es macht mich unheimlich stolz, jetzt für so einen großen Klub Kapitän zu sein. Ich möchte mich bei allen Beteiligten dafür bedanken“, betonte Can nach seiner Ernennung.

Auch Trainer Edin Terzic fand deutliche Worte: „Ich möchte mich noch einmal ausdrücklich bei Marco Reus für alles bedanken, was er als Kapitän für uns getan hat. Emre ist ein geborener Siegertyp und jemand, der gern Verantwortung übernimmt. Neben seinen Leistungen auf dem Platz bringt Emre auch eine Menge Erfahrung mit. Was mir aber auch sehr wichtig ist: Wir erwarten, dass jeder die Verantwortung für alles spürt.“

„Er hat im Verlaufe seiner Karriere enorm viel Erfahrung gesammelt, ist im richtigen Alter für einen Kapitän bei einem solch großen Klub und verfügt über entsprechende Führungsqualitäten und die Akzeptanz im Team“, betonte Sportdirektor Sebastian Kehl. Neuer Vize-Kapitän ist Gregor Kobel, Niklas Süle komplettiert das Kapitänsgespann.

Reus bleibt im Mannschaftsrat

Dass der abgetretenen Kapitän Marco Reus weiterhin viel Verantwortung übernehmen möchte, ließ er schon bei seinem Rücktritt als Kapitän durchklingen. So ist es nur logisch, dass der Offensiv-Akteur auch weiterhin dem BVB-Mannschaftsrat angehören wird. Neben Reus und den drei Kapitänen sind auch Sebastien Haller und Julian Brandt im Mannschaftsrat vertreten.

Diese fünf Persönlichkeiten sollen in der kommenden Saison also besonders voran gehen und das Team auch durch schwierige Phasen tragen. Neben diesen fünf werden jedoch auch Spieler wie Mats Hummels oder Marius Wolf, die stets Führungsstärke bewiesen haben, eine wichtige Rolle im Team übernehmen.