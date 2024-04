Heftige Blamage! Ex-BVB-Juwel erlebt historisches Derby-Debakel

Im vergangenen Februar wechselte Julian Rijkhoff aus der Jugend von Borussia Dortmund zurück zu seinem Heimatverein Ajax Amsterdam. Mit dem niederländischen Rekordmeister erlebte das Ex-BVB-Talent nun eine herbe Niederlage gegen Feyenoord.

Das Duell Ajax gegen Feyenoord ist seit Jahrzehnten das größte Spiel im niederländischen Vereinsfußball. Ajax und Ex-BVB-Juwel Rijkhoff stecken in einer tiefen Krise und spielen eine desaströse Saison. Nun kommt auch noch ein 0:6 im Prestige-Duell gegen Rotterdam dazu.

Ex-BVB-Talent Rijkhoff bekommt mit Ajax heftige Klatsche

Schon zur Pause hieß es 0:3 aus Ajax-Sicht, in der zweiten Hälfte folgten erneut drei Gegentreffer. Amsterdam kommt bei Feyenoord komplett unter die Räder, hat zur Halbzeit keinen einzigen Torschuss. Am Ende stand eine 0:6-Klatsche da – laut „Opta“ das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass Ajax ein offizielles Spiel mit sechs Toren Unterschied verlor.

Von Beginn an war Ajax chancenlos. Die Hausherren führten den Rivalen ab der ersten Sekunde vor und schossen den Rekordmeister regelrecht aus dem Stadion. Für Amsterdam dürfte es der Negativ-Höhepunkt einer grauenhaften Saison sein.

Schon das Hinspiel verlor man mit 0:4. Damals war Rijkhoff noch nicht Teil des Ajax-Teams. Bei 0:6 im Rückspiel wurde der Ex-Borusse eine knappe Viertelstunde vor Schluss eingewechselt – zu dem Zeitpunkt stand es bereits 0:6.

Rijkhoff wartet auf erstes Profi-Tor für Ajax

Schon seit dem letzten Sommer war es mehr oder weniger ein offenes Geheimnis, dass Rijkhoff aufgrund der fehlenden Perspektive beim BVB zurück in die Niederlande wechseln möchte. Nach langem Hin und Her ließ Schwarz-Gelb den Angreifer im Februar letztlich doch gehen.

Doch seine ersten Wochen nach seiner Rückkehr dürfte sich das Ex-BVB-Juwel ganz anders vorgestellt haben. Er kommt nicht über die Jokerrolle hinaus, bekommt oft lediglich zehn Minuten Spielzeit und wartet weiterhin auf sein erstes Tor. Dazu kommt die (sportliche) Gesamtlage des Klubs, die nach der Klatsche gegen Rotterdam wohl kaum besser werden wird.