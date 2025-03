Borussia Dortmund: Harter Schlag für Schwarz-Gelb! Top-Juwel steht kurz vor BVB-Abgang

Borussia Dortmund stand in den letzten Jahren wie kaum ein anderer Klub in Deutschland, Talenten zu Superstars zu entwickeln. Bei externen Talenten hat dies immer hervorragend geklappt, doch beim eigenen Nachwuchs hakte es immer wieder. Nun scheint diese Geschichte ein weiteres Kapitel zu schreiben.

Julian Hettwer ist zweifelsfrei eines der größten Talente bei Borussia Dortmund. Der 21-Jährige ist der große Shootingstar bei der U23. In den vergangenen Monaten wurde immer wieder über einen Sommerwechsel des Offensiv-Juwels gesprochen. Jetzt scheint der BVB Hettwer tatsächlich zu verlieren.

Borussia Dortmund: U23-Star Hettwer wohl mit Zweitligist einig

Dieser Transfer wäre für den BVB eine ganz bittere Nummer! Laut der „Rheinischen Post“ verliert Schwarz-Gelb Hettwer ablösefrei an Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Der Linksaußen, der in 18 Drittligapartien 17 Torbeteiligungen liefern konnte, soll sich mit den Rheinländern bereits über einen Wechsel im Sommer einig sein.

Hettwer kam im Sommer 2023 vom MSV Duisburg zum BVB. Schon bei den Zebras konnte er sein großes Potenzial andeuten, an der Strobelallee hat er seine enorm starke Entwicklung vorangetrieben. Noch steht er also vor dem nächsten Karriereschritt.

Als wäre der Verlust nicht schon ein herber Schlag, wird der BVB Hettwer aller Voraussicht nach auch noch ablösefrei verlieren. Denn sollte der 21-Jährige bis zum Sommer nicht bei der ersten Mannschaft zum Einsatz kommen, würde sich sein auslaufender Vertrag nicht verlängern.

Hettwer kuriert Rückenprobleme aus

Da der gebürtige Bochumer bis dato noch keine Minuten in der Profimannschaft des BVB bekommen hat, kann er Stand jetzt im Sommer zu Nulltarif wechseln. Für Fortuna Düsseldorf wäre das ein echter Coup. Besonders bitter für Schwarz-Gelb: Hettwer fehlt seit Jahresanfang aufgrund einer Rückenverletzung. Der Offensiv-Akteur laboriert noch immer an diesen Problemen.

Die U23 musste in der laufenden Rückrunde bislang komplett auf ihren besten Torschützen verzichten, ist ohne ihn mächtig in den Abstiegskampf gerutscht und wird wohl noch eine Weile ohne Hettwer auskommen müssen. Die Rückenprobleme verhindern derzeit einen Einsatz – eben auch bei den Profis. So wird Schwarz-Gelb ihn am Ende der Saison wohl ablösefrei ziehen lassen müssen.