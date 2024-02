Borussia Dortmund: Brandt packt über schwere Krankheit aus

Über zwei Wochen fehlte Julian Brandt Borussia Dortmund aufgrund einer schweren Krankheit. Den Mittelfeldstrategen hatte es heftig erwischt. Erst beim 3:0-Heimsieg gegen den SC Freiburg feierte Brandt sein Comeback.

Lange Zeit war nicht bekannt, wieso Brandt tatsächlich ausgefallen war. Nun sprach der Akteur von Borussia Dortmund erstmals über die harte Zeit. Dabei verriet er ein unglaubliches Detail.

Borussia Dortmund: Brandt hat fast sechs Kilo verloren

In den vergangenen drei Wochen hatte der BVB mit einer echten Krankheitswelle zu kämpfen. Mit Mats Hummels, Marco Reus und Julian Brandt fehlten gleich drei wichtige Akteure krankheitsbedingt. Letztgenannter verriet nun, wie hart es ihn erwischt hatte.

„Ich war zwei Wochen richtig K.o. Ich habe gefühlt die Pest gehabt“, sagte Brandt am Montag im Twitch-Live-Stream bei „MontanaBlack“ im Zuge der von Hummels und Lukas Podolski neu gegründeten „Baller League“.

Brandt berichtete, es sei nicht ganz klar, was er gehabt habe. Auf jeden Fall eine „harte Grippe. Ich hatte acht Tage Fieber.“ Dem 27 Jahre alten BVB-Star sei es richtig dreckig gegangen. „Ich war tot. Ich habe sechs Kilo abgenommen“, betonte der BVB-Star.

„Starrst gegen die Wand“

Er verpasste sowohl das Spiel gegen Bochum (3:1) als auch die Partie in Heidenheim (0:0). Aufgrund seiner Krankheit konnte er nicht einmal etwas trainieren oder sich fit halten. So sei die Krankheit sowohl für den Körper als auch für den Kopf eine Herausforderung gewesen. „Es dauert, du wirst ungeduldig, starrst gegen die Wand und isst nichts. Das ist nicht so geil für die Saison“, erklärte der BVB-Star.

Für Brandt ist der Weg zurück auf den Platz offensichtlich nicht einfach gewesen. Es habe sich angefühlt, als habe er „sechs Wochen nichts gemacht. Mit der Luft ist nicht so einfach.“ Er spielte knapp eine halbe Stunde, kam in der 66. Minute in der Partie. In den kommenden Wochen wird Brandt sein Pensum langsam wieder steigen.