Borussia Dortmund: Entscheidung um Maatsen gefallen? Fans horchen bei diesen Worten auf

Ian Maatsen hat einen großartigen Start bei Borussia Dortmund hingelegt. Fünf Spiele, fünf Mal von Beginn an, fünf Mal über die gesamten 90 Minuten – dazu zwei Torbeteiligungen und noch keine Niederlage.

Er hat das Team von Edin Terzic sichtlich verstärkt. Maatsen überzeugt mit einem hohen Spielverständnis, Passsicherheit und Zweikampfstärke. Viele Fans von Borussia Dortmund haben ihn schon jetzt ins Herz geschlossen – doch bleibt es bei einer kurzen Liebesgeschichte?

Borussia Dortmund: Maatsen verlässt Chelsea wohl im Sommer

Fakt ist: Borussia Dortmund besitzt keine Kaufoption. Sportdirektor Sebastian Kehl bestätigte kürzlich, dass der BVB lange mit Chelsea über eine derartige Klausel verhandelt, aber der Premier League-Klub sich strikt dagegen entschieden habe. Allerdings besitzt Maatsen eine Ausstiegsklausel in Höhe von etwa 35 Millionen Euro.

Trotz starker Leistungen ist das eine Menge Geld für den BVB – zumal man den Kader im Sommer ohnehin umbauen muss, da gleich mehrere Verträge am Ende der Saison auslaufen. Greift Schwarz-Gelb für Maatsen trotzdem so tief in die Tasche?

Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano würde schon jetzt mehr oder weniger feststehen, dass Maatsen den FC Chelsea im Sommer endgültig verlassen möchte. Die Blues planen wohl nicht mehr mit dem Niederländer und Maatsen selbst möchte einen festen Wechsel anstreben.

Teuerster Einkauf der Vereinsgeschichte?

Entscheidet man sich nach der Saison beim BVB für einen festen Kauf des 21-Jährigen, würde er der teuerste Einkauf der Vereinshistorie werden. Die Borussia muss im Sommer nach Ablauf der Saison daher entscheiden, ob sie mit Chelsea in die Verhandlungen gehen kann oder sich anderweitig umsehen muss.

Mit seinen jüngsten Leistungen im BVB-Dress hat Maatsen ordentlich auf sich aufmerksam gemacht. Nicht umsonst gibt es laut Romano „viele interessierte Vereine“ aus den ausländischen Ligen.

Die Konkurrenz für die Westfalen wird im kommenden Sommer also enorm groß. Ein entscheidender Pluspunkt für den BVB: Maatsen fühlt sich in Dortmund pudelwohl. Bei einem Angebot seitens des Klubs wäre es also denkbar, dass er sich auch langfristig für Schwarz-Gelb entscheidet.