Jude Bellingham: Jetzt wird es ernst – Wechsel vor Abschluss?

Jude Bellingham und Real Madrid – das ist schon seit einigen Wochen heiß. Die Königlichen wollen den BVB-Star unbedingt und haben mit dem Briten bereits einen unterschriftsreifen Vertrag ausgehandelt.

Nun hängt es an den Vereinen, den Wechsel von Jude Bellingham über die Bühne zu bringen. Derzeit liegt Borussia Dortmund noch kein offizielles Angebot seitens Real Madrid vor. Das soll sich in den kommenden Tagen ändern. Laut mehreren Medienberichten planen die Spanier, noch diese Woche in die offiziellen Verhandlungen einzusteigen.

Jude Bellingham: Real visiert schnellen Vollzug an

Es scheint wohl nur noch eine Frage der Zeit zu sein, dass Jude Bellingham ein Königlicher wird. Bellingham und Real sind sich schon seit einigen Wochen einig. Das Vertragsangebot steht und ist weitestgehend fertig ausgehandelt. Nun geht es für Real darum, sich mit dem BVB einig zu werden und den Deal einzutüten, bevor ein anderer Klub noch dazwischen grätscht.

Damit das nicht passiert, möchte Real noch in den kommenden Tagen die offiziellen Verhandlungen mit Schwarz-Gelb aufnehmen und ein erstes (offizielles) Angebot für den Shootingstar abgeben. Demnach haben die Königlichen bereits eine Delegation nach Dortmund geschickt, die den Transfer vorantreiben soll. Teil der Delegation: Jose Angel Sanchez.

Sanchez ist „Chefverhandler“ bei Real und leitet die ganz großen Transferverhandlungen. Er soll einer der Gründe sein, wieso Bellingham sich letztlich für die Königlichen entschieden hat. Sanchez legt großen Wert auf eine gute persönliche Beziehung zu den möglichen Neuzugängen. Sanchez und Co. sollen nun auch mit den BVB-Bossen verhandeln, diese überzeugen und den Deal über die Bühne bringen. Ginge es nach Real würde dies wohl noch in dieser Woche passieren. Das gilt jedoch als unwahrscheinlich.

Bellingham winkt Mega-Gehalt

Wird der Transfer finalisiert, würde Bellingham in die größtmöglichen Gehaltssphären vordringen. Der Brite soll in Madrid einen Vertrag bis 2029 unterschreiben. Ausgehandelt soll wohl ein Jahresgehalt von etwa 20 Millionen Euro sein. Damit würde er selbst bei Real zu den Top-Verdienern zählen. Darüber hinaus soll ihm auch eine Stammplatz-Garantie winken.

Dafür soll sogar Welt-Star Luka Modric weichen. Der Kroate wird aller Voraussicht nach seinen Vertrag um ein Jahr verlängern, müsse sich ab der kommenden Saison aber vermehrt mit einem Platz auf der Bank anfreunden.

Mehr News:

Es könnte also in den kommenden Tagen bereits soweit sein, dass die Zukunft des Borussen endlich geklärt ist. Nach dem langen Hin und Her, den vielen Gerüchten und Spekulationen werden alle Parteien wohl froh sein, wenn das Thema vom Tisch ist. Dennoch dürfte man Bellingham beim BVB wohl noch einige Zeit nachtrauern. Mit Jude Bellingham wird wohl der nächste Superstar Schwarz-Gelb verlassen.