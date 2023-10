Jude Bellingham: Jetzt ist es offiziell – Paukenschlag um Ex-BVB-Star

Die vier Tage dürfte Jude Bellingham so schnell nicht mehr vergessen. Erst schoss er sein Team mit zwei Toren zum Derbysieg gegen den FC Barcelona und nun räumt er einen der prestigeträchtigsten Preise des Fußballs ab.

Noch vor Barcelona-Juwel Gavi , Bayern-Ass Jamal Musiala und DFB-Shootingstar Florian Wirtz gewann Jude Bellingham am Montagabend (30. Oktober) die Kopa-Trophäe. Damit ist der Ex-BVB-Star offiziell der wertvollste U21-Akteur der Welt!

Jude Bellingham gewinnt Kopa-Trophäe

Die Hammer-Schlagzeilen um Bellingham reißen nicht ab. Am Samstag (28. Oktober) erzielte er in seinem ersten El Clasico zwei Tore, darunter eins in der Nachspielzeit und konnte so seinen ersten Sieg gegen Barcelona feiern. In 13 Pflichtspielen für die Königlichen kommt der Ex-Dortmunder bis dato auf beeindruckende 13 Toren und drei Assists!

Nun geht der Höhenflug mit dem nach dem Ballon D’or wohl wichtigsten Preis des europäischen Fußballs weiter. Im Rahmen des Ballon D’0r 2023 wurde der Brite mit der Kopa-Trophäe offiziell zum besten U21-Spieler der Welt gekürt.

Die Kopa-Trophäe wird seit 2018 jährlich von der französischen Fußball-Fachzeitschrift „France Football“ verliehen. Erster Gewinner der Trophäe war 2018 Kylian Mbappe. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an Gavi vom FC Barcelona.

Große Kritik an Preisvergabe

Im Rahmen der Kopa-Ehrung gab es allerdings nicht wenige Stimmen, die einen anderen Spieler anstelle von Bellingham gesehen hätten. Denn: Bei der Kopa-Trophäe sollen die Leistungen der vergangenen Saison bewertet werden – nicht die des gesamten Kalenderjahres. So sind die unfassbaren Auftritte, die Bellingham derzeit im Dress der Königlichen abliefert, eigentlich nicht mit zu bewerten.

Viele Fußball-Experten betonten, dass Bayern-Star Musiala die Trophäe vor Bellingham hätte gewinnen müssen. Das DFB-Juwel habe die Bayern zur Meisterschaft geschossen, während Bellingham zum Ende der vergangenen Saison in einem kleinen Formtief gesteckt habe, so der Tenor. Es dürfte wohl ein Kopf an Kopf-Rennen zwischen dem Real- und dem Bayern-Star gewesen sein.

Nach der Kopa-Trophäe wird Bellingham demnächst wohl noch einen weiteren Preis in Empfang nehmen können. In den kommenden Wochen wird der „Golden Boy Award“ von der italienischen Tageszeitung „Tuttosport“ verliehen. Da hier die Leistungen des gesamten Jahres zählen, wird wohl kein Weg an Bellingham vorbeiführen.