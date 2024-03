Ex-BVB-Profi droht großes Drama – folgt nun der bittere Absturz?

Noch vor einigen kratzte Sassuolo Calcio regelmäßig an den Europapokal-Plätzen, nun droht der bittere Absturz. Das Serie-A-Team steht am 28. Spieltag auf dem vorletzten Platz und somit knietief im Abstiegskampf. Mittendrin: Ex-BVB-Profi Jeremy Toljan.

Seit 2019 spielt der Ex-Borusse für den italienischen Fußballklub. Allerdings läuft es derzeit nicht nur für sein Team, sondern auch für ihn persönlich alles andere als rund. Der Ex-BVB-Akteur hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

Ex-BVB-Profi Toljan und Sassuolo vor Serie A-Abstieg

23 Punkte nach 28 Spielen, Platz 19 der Serie A – Sassuolo Calcio spielt derzeit eine Katastrophen-Saison und steht am Abgrund zur zweiten Liga. Sassuolo spielt seit 2013 in der höchsten italienischen Spielklasse. Doch das könnte schon in wenigen Wochen vorbei sein.

Toljan spielte lange eine starke Saison, stand in der Hinrunde bis auf ein Spiel jede Partie über 90 Minuten auf dem Platz und lieferte sogar sechs Vorlagen für seine Kollegen. Doch in diesem Jahr läuft es überhaupt nicht für den Ex-Borussen.

Mitte Januar zog sich der Außenverteidiger eine Verletzung am Beinbeugermuskel zu. Seither fehlt der 29-Jährige verletzt. Bei seiner Rückkehr dürfte also vorerst der Bankplatz auf ihn warten – trotz der starken Hinrunde.

Direkte Duelle entscheiden über Sassuolo-Schicksal

Dennoch gibt es aus Sicht von Toljan und Sassuolo noch reichlich Hoffnung, den bitteren Absturz zu verhindern. Vor Kurzem konnte der Vorletzte das Duell gegen Tabellennachbar Frosinone mit 1:0 gewinnen. Dazu spielen der Ex-BVB-Star und sein Team in den verbleibenden zehn Partien noch fünfmal gegen die direkte Konkurrenz.

Gewinnt Sassuolo ein Großteil der Spiele könnte man sich am Ende doch noch retten. Anderenfalls sieht die Zukunft von Toljan und des Vereins alles andere als gut aus. Nach über zehn Jahren in Liga eins könnte es für die Norditaliener wieder in die Serie B gehen.