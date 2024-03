Borussia Dortmund: Bitterer Rückschlag! BVB muss machtlos zuschauen

Das Zittern um die erneute Champions-League-Qualifikation geht bei Borussia Dortmund weiter. Die erhoffte Schützenhilfe des SC Freiburg blieb am Donnerstagabend (14. März) aus. Die Freiburger streichen in der Europa League die Segel.

Das Aus des SC Freiburg hat indirekt auch Auswirkungen auf Borussia Dortmund und die Bundesliga. Die Chance auf einen fünften Champions-League-Startplatz wird damit geringer, die Engländer holen auf.

Borussia Dortmund: Freiburg-Aus hat bittere Auswirkungen

Nach dem 1:0-Hinspielsieg war die Hoffnung des SC Freiburg riesig. Die Breisgauer wollten im Rückspiel den Einzug ins Viertelfinale endgültig klarmachen, scheiterten aber kläglich. Bei West Ham United geriet Freiburg mächtig unter die Räder: Die Truppe von Kult-Trainer Christian Streich kassierte eine empfindliche 0:5-Pleite und schied aus.

Für Borussia Dortmund und die Bundesliga hat das Ausscheiden des SC Freiburg bittere Auswirkungen, denn für die deutschen Mannschaften geht es aktuell noch um einen fünften Startplatz in der Champions League.

Bundesliga kämpft um fünften Champions-League-Platz

Im Zuge der anstehenden Champions-League-Reform, bei der die Anzahl der Teilnehmer von 32 auf 36 steigt, werden zwei weitere Startplätze an die beste Liga der Vorsaison vergeben. Das heißt konkret: Die beiden Ligen, die 2023/2024 am besten abgeschnitten haben, bekommen 2024/2025 einen weiteren Startplatz.

In der Bundesliga würde das bedeuteten, dass auch der Tabellenfünfte 2024/2025 in der Champions League dabei wäre. Insgesamt wären dann acht Mannschaften aus Deutschland in Europa unterwegs. Platz eins bis fünf in der Champions League, Platz sechs und DFB-Pokal-Sieger in der Europa League und Platz sieben in der Conference League.

Aktuell steht Deutschland noch auf Platz zwei hinter Italien. England sitzt der Bundesliga aber im Nacken. Durch das Ausscheiden von Freiburg und das gleichzeitige Weiterkommen von West Ham hat sich die Situation verschlechtert.

BVB muss weiter zittern

Gerade beim BVB würde ein fünfter Champions-League-Startplatz für enorme Entspannung sorgen. Aktuell steht Dortmund zwar auf Platz vier, hat allerdings nur einen Zähler Vorsprung vor RB Leipzig – und das Restprogramm der Dortmunder hat es in sich.