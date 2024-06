Borussia Dortmund an Ex-Schalker dran! Kehrt ER ins Ruhrgebiet zurück?

Mats Hummels und Antonios Papadopoulos sind schon weg, die Zukunft von Niklas Süle und Soumaila Coulibaly noch völlig offen. Derzeit ist Nico Schlotterbeck der einzige Innenverteidiger, der fest für die kommende Saison eingeplant ist. In der zentralen Defensive hat Borussia Dortmund großen Bedarf.

Mindestens zwei, wenn nicht sogar drei neue Akteure müssen für diese Position her. Dabei schaut man sich in sämtlichen Ligen um – auch in der französischen Ligue 1. Denn ein Spieler soll es den BVB-Bossen angetan haben. Dieser spielte vor einigen Jahren ausgerechnet beim Erzrivalen von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund wirft Blick auf Nizzas Todibo

Locken Lars Ricken und Co. einen Ex-S04-Profi nach Dortmund? Laut „FT“ zeigt Schwarz-Gelb Interesse an Nizza-Star Jean-Clair Todibo. Der Franzose hat in den vergangenen Jahren eine starke Entwicklung hingelegt, ist zum Nationalspieler geworden und hat sich auf den Zettel einiger Top-Klubs gespielt.

Auch der FC Bayern und Bayer Leverkusen sollen sich schon nach dem 24-Jährigen erkundigt haben. Bislang ist eine Rückkehr in die Bundesliga jedoch noch nicht konkret geworden. Ändert sich das nun mit dem Interesse des BVB? Er würde perfekt in das Profil passen: jung, schnell, dynamisch, Erfahrungen auf Top-Niveau und noch eine Menge Potenzial.

++ Borussia Dortmund: Letzte Chance? BVB-Star steht vor schwierigen Wochen ++

Besonders pikant bei einer möglichen Verpflichtung wäre vor allem Todibos Vergangenheit. In der Rückrunde der Saison 2019/20 war Todibo als großes Abwehrtalent vom FC Barcelona an die Knappen verliehen, hinterließ allerdings keinen bleibenden Eindruck. Letztlich kam er lediglich auf zehn Einsätze für Königsblau. Seit knapp drei Jahren kickt er nun wieder in der Heimat.

Ex-Schalker Jean-Clair Todibo und BVB-Star Julian Brandt im Zweikampf. Spielen sie bald gemeinsam für Schwarz-Gelb? Foto: Ralf Ibing/firo Sportphoto/POOL

Mega-Ablöse für Todibo-Transfer nötig?

Für den BVB wäre eine Verpflichtung von Todibo ein echter Transfer-Coup. Mit dem Franzosen würde man eine Menge Klasse in die Defensive bringen. Dafür bedarf es jedoch wohl eine Ablöse, die für Schwarz-Gelb möglicherweise nicht zu stemmen wäre. Laut „Transfermarkt“ beläuft sich der aktuelle Marktwert von Todibo auf knapp 35 Millionen.

Weitere News:

Da sein Vertrag noch bis 2027 läuft, müsste der BVB wohl richtig tief in die Tasche greifen, um den Franzosen aus Nizza loseisen zu können. So ist es fraglich, ob sich das Interesse seitens der Borussen-Bosse an Todibo in den kommenden Tagen und Wochen tatsächlich intensivieren wird.