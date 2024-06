Borussia Dortmund: Nach Maatsen-Dämpfer – ist nun auch der Sancho-Deal vom Tisch?

Noch ist es bei Borussia Dortmund in Sachen Transfer relativ ruhig. Seit dem verlorenen Champions League-Finale gegen Real Madrid (0:2) arbeiten die BVB-Bosse mit Hochdruck am Kader für die kommende Saison. Jetzt regnet es jedoch wohl gleich zwei bittere Rückschläge für Schwarz-Gelb.

Denn sowohl Ian Maatsen als auch Jadon Sancho werden in der kommenden Saison wohl nicht mehr bei Borussia Dortmund spielen. Bei Maatsen wurde der BVB offenbar ausgestochen und auch bei Sancho muss Dortmund wohl aus dem Rennen aussteigen.

Borussia Dortmund bei Sancho keine Chance?

Laut „The Ateltic“ wird Maatsen zu Aston Villa und nicht zum BVB wechseln. Schon in den kommenden Tagen könnte der Deal über die Bühne gehen. Der Premiere-League-Klub soll mehr als 40 Millionen für den Linksverteidiger geboten haben. Mit dieser Zahl kann der BVB nicht mithalten.

Gleiches Szenario stellt sich laut „Sport Bild“ auch bei Sancho dar. Manchester United soll bis zu 60 Millionen Euro für Sancho fordern. Das kann Schwarz-Gelb nicht stemmen. Somit ist ein fester Wechsel und eine langfristige Rückkehr nach Dortmund für den Offensiv-Akteur wohl vom Tisch.

Die Borussen-Bosse haben mehrfach darauf gepocht, Sancho erneut ausleihen zu wollen. Doch die Verantwortlichen der „Red Devils“ wollen den Flügelspieler verkaufen. Eine Zukunft in Manchester hat Sancho nicht.

Mega-Talent als Sancho-Ersatz?

Der BVB wird also den Kürzeren ziehen (müssen). Doch die Vereinsbosse sollen laut „Sky“ schon einen möglichen Ersatz ausgemacht haben. Yankuba Minteh von Newcastle United soll bei Schwarz-Gelb hoch im Kurs stehen. Allen voran Neu-Coach Nuri Şahin soll ein großer Fan des 19-Jährigen sein.

Weitere News:

In der abgelaufenen Saison spielte der Flügelstürmer auf Leihbasis für Feyenoord Rotterdam und war in 37 Pflichtspielen an 17 Treffern direkt beteiligt. Minteh stammt aus der Jugend von Odense BK und ist erst im letzten Jahr auf die Insel gewechselt. Folgt nach der Leihe zu Rotterdam nun der Wechsel nach Deutschland?